GNÇ Sporfest heyecanı başladı - Haberler

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022, İzmir'de düzenlenen yürüyüşle başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 100'den fazla üniversiteden gelen genç sporcunun katılımıyla ilk olarak 19 Mayıs korteji düzenlendi.

Sporcular, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na kadar yürüdü.

Turkcell Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar, burada gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir günde gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü hatırlatan Özbayraktar, "Onun işaret ettiği geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, sağlıklı gelecek nesiller için spora teşvikini amaç ediniyoruz. Gençlerimizi spora yönlendirmeyi sağlıklı nesillerin temini ve spor kültürümüzün gelişmesi olarak görüyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki Türkiye'nin spordaki geleceği, gençlerimizin desteklenmesiyle aydınlanacak. Biz de Turkcell olarak, bu yolda hem Türk sporunun hem de gençlerimizin gururla yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay ise İzmir'e Afyonkarahisar'dan geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığımızın programı içerisinde yer alan Büyük Taarruz'un 100. yılı kutlamaları kapsamında 6 bin sporcumuzla 10 gün süreyle Afyonkarahisar'da etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Yine 100. yılını kutladığımız milli mücadelenin zafer yılında İzmir'imizde en büyük finallerimizle huzurunuzdayız." ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yükseköğretim kurumlarında sporu her düzeyde çok yönlü olarak tanıtmak ve teşvik etmek için başarılı çalışmalar yürüten TÜSF'nin GNÇ Sporfest etkinliğine ev sahipliği yapmanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını aktardı.

Törende, zeybek gösterisi, davul şov ve müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Öte yandan, yarın Ege Üniversitesinde spor oyunları gerçekleştirilecek.