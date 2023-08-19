GMİS Genel Başkanı Yeşil'den işçi alımı açıklaması

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 2 bin işçi alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK'ya 2 bin işçi alımıyla ilgili gelinen süreç ve güncel gelişmeler hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. TTK'ya işçi alımının en kısa süre içerisinde sonuçlanması için mücadele ettiklerini ifade eden Genel Başkan Yeşil, "Bizim ve kamuoyunun birtakım talepleri vardı. İşe alım şartları konusunda bölgelerde köy köy ve ilçe ilçe ya da merkezi alım ve deneme süreçleriyle ilgili bazı talepler vardı. Bu talepleri bizler yetkili bakanlığımıza ilettik. Milletvekillerimiz ile birlikte, beraber bunu takip ediyoruz. Şu an bakanlık nezdinde bunlara çözüm odaklı çalışmalar yapılıyor. Biz gelişme olması halinde sizlerle paylaşacağız. Bizler yakından takip ediyoruz. TTK'ya 2 bin işçinin en kısa süre içerisinde alınması için mücadele ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 2 bin işçi sözünü hatırlatan Genel Başkan Yeşil, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'ta Filyos'ta TTK'ya 2 bin işçinin alınacağı müjdesini verdiğinde Ağustos ayında bu arkadaşların iş gücüne katılacağı yönünde açıklamaları vardı. Bakanlar değişti biliyorsunuz ve biz bunu yeni bakanlara hatırlatıyoruz. Bu konunun bir an önce çözülmesi konusunda uğraşlarımız var. Madencilik zor bir meslek biliyorsunuz. Yasalar değişti ve bununla beraber bazı şartlar da değişti. Bu şartların usule uygun hale gelmesi için mücadele ediyoruz. Çok zor değil ama usule uygun hale gelmesi için çalışıyoruz. Devlette devamlılık esastır. İşçi alımıyla ilgili projeler sunuldu. Bakanlığımızla görüşüp bir an önce nihai sonuçlara ulaşılması için gayret gösteriyoruz." - ZONGULDAK