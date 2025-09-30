Global Marketing Summit 2025 İstanbul'da Başlıyor

Global Marketing Summit 2025, pazarlama dünyasının önemli isimlerini 15-16 Ekim'de 5. kez İstanbul'da buluşturacak.

KREA M.I.C.E. tarafından yapılan açıklamaya göre, toplantı ve etkinlik şirketi KREA M.I.C.E.'ın düzenlediği zirvede, pazarlama sektörü liderleri, ünlü tasarımcı, yazar ve sanatçılar bir araya gelecek.

Ford resmi sponsorluğu ortaklığıyla özel içeriklerle 150'nin üzerinde konuşmacıyı ağırlayacak bu yılki zirvenin teması "Yapay Zeka ile Dönüşüm ve İnsan Odaklı Pazarlama" olarak belirlendi.

Zirvenin bu yılki en önemli katılımcılarından biri de sanatçı Ajda Pekkan olacak. Pekkan, ilham veren sanat yolculuğunu, kendi marka değerlerini, değişen dünyada sanatla pazarlamanın kesişim noktalarını 15 Ekim'de düzenlenecek özel oturumla katılımcılarla paylaşacak.

Pazarlama sektörünün uluslararası ölçekteki en etkili isimlerinden Philip Kotler de "Pazarlama, Değişen Dünyayla Karşı Karşıya" sunumuyla zirvede 5. kez onur konuşmacısı olarak yer alacak.

Zirvenin katılımcıları arasında, dijital ikna ve müşteri deneyimi alanında çalışmalar yürüten Yazar Bryan Eisenberg, TRUSTBYTES Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO), yapay zeka danışmanı Jeremy Prasetyo, yazar Nicole Alexander, Cris Beswick, COMMON Kurucu Ortağı ve CEO'su, One Million Truths Kurucusu ve CEO'su Mark Hamilton Eckhardt, Philips Kıdemli Tasarım Stratejisti, seçim mühendisi ve radikal empati uzmanı Jon Haywood gibi isimler yer alacak.

Katılımcılar için masterclass ve workshop etkinliklerine yer verilecek zirvede, fiziki oturumların yanı sıra 14-17 Ekim'de katılımcılara özel çevrim içi içerikler de paylaşılacak. Söz konusu özel içerikler, ömür boyu ulaşabilme olanağıyla katılımcılar için arşiv değeri taşıyacak.

Zirve kapsamında, 15 Ekim'de şirket CEO'larının ve üst düzey pazarlama liderlerinin katılımıyla "CMO Circle Özel Öğle Yemeği" etkinliği de 5. kez gerçekleştirilecek.

"Tüm kıtalardan konuşmacıların fikirlerine yer açıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KREA M.I.C.E. Kurucusu ve CEO'su, KREA Digital Kurucu Ortağı Seda Mızraklı Ferik, zirvenin beşinci yaşı nedeniyle çok özel bir hazırlık yaptıklarını belirtti.

Sektörün ihtiyaç duyduğu kritik konuların etkili ağızlardan işleneceği "unutulmayacak" bir etkinlik planladıklarını ifade eden Ferik, "Philip Kotler'in uzun yıllardır altını çizdiği muhteşem içerik, mekan, ağırlama ve değeri kapsayan 'Pazarlamanın 4 P'si' konseptini, bu sene de marka DNA'ları olarak kabul ediyoruz ve aynı yaklaşımla etkinliklerini hayata geçireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ferik, 20 yılı aşan bir süredir dünya genelinde toplantı endüstrisindeki trendleri belirleyen bir marka olduklarını, her sene gerçekleştirdikleri içerik ve konseptlerin özgün bir kimliğe sahip olabilmesi için büyük bir ekiple aylar süren çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bu yılın teması odağında yeni teknolojilerin desteğiyle temelde yine insana odaklandıklarını, önceki tüm zirvelerde kadın ve erkek konuşmacı oranının da eşit olduğunu anlatan Ferik, şunları kaydetti:

"Tüm kıtalardan konuşmacıların fikirlerine yer açarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık hedeflerimizi uzun yıllardır tutturuyoruz ve dünyadaki diğer konferanslara örnek teşkil ediyoruz. Gerek konuşmacı ve katılımcı profili açısından gerekse karbon ayak izi düşüklüğümüzle dünyanın en çeşitli, kapsayıcı, eşitlik ve sürdürülebilirlik nosyonuna sahip zirvelerinden biri olduğumuzu gururla paylaşıyoruz."

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri zirvelerin online bölümlerinde kullandıkları özel teknoloji ve 3D sanal gerçeklik sistemiyle fiziki bir zirveye katılıyor hissi verdiklerini aktaran Ferik, yayın kalitesiyle de öne çıktıklarını belirtti.

Çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen bir zirve olarak geçen yıl dünyadaki "en düşük karbon ayak izi" konusunda tescillendiklerine işaret eden Ferik, şu ifadeleri kullandı:

"Global M.I.C.E. sektörünün bu alandaki öncü şirketi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ve bu yöndeki çalışmaları sürdüreceğiz. Asya ve Avrupa'nın buluşma noktası İstanbul'da, dünyada pazarlama sektörünün en önde gelen yıldızlarını ağırlamaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Bilgi paylaşınca büyür, umarım izleyenler Global Marketing Summit'te edindikleri bilgi ve tecrübeyi şirketlerindeki çalışma arkadaşlarıyla da paylaşır. Bilgi ve tecrübe, dalga dalga tüm dünyaya yayılır."