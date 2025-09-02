'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli getirildi

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısından, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar gündeme alınmıştır.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda:

Gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş,

Söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına,

Yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir.

"ALDATICI REKLAMLARLA ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici haklarının korunması, aldatıcı ve yanıltıcı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele edilmesi ve özellikle de genç tüketicilerin bu tür sitelerin olumsuz etkilerinden korunması amacıyla kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK"

Tüketicilerimizin haklarını ihlal eden kişi ve platformlar hakkında mevzuat çerçevesinde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir.