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GITEX Ai Türkiye 2026, kıtalar arası girişimcilik ekosistemlerini İstanbul’da bir araya getirecek

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- Yönettikleri toplam varlık büyüklüğü 100 milyar doları aşan 20 ülkeden 100'den fazla yatırımcı, ölçeklenme potansiyeli taşıyan bir sonraki büyük yapay zeka girişimini keşfetmek üzere etkinlikte yer alacak

Dünyanın önde gelen teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından biri olan GITEX kapsamında ilk kez düzenlenecek GITEX Ai Türkiye 2026, 9-10 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stratejik ortaklığında düzenlenecek etkinlikte yükselen girişimler, yatırımcılar ve teknoloji devleri, yeni pazarlara açılmak, işbirlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere bir araya gelecek.

GITEX Ai Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe 300'ü aşkın şirket ve girişimin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden yatırımcılar, kamu temsilcileri, alanında uzman konuşmacılar ve teknoloji dünyasının önde gelen yöneticileri katılacak.

İki gün sürecek etkinlikte, girişimler, sürdürülebilir tarım, yapay zeka destekli eğitim, kurumsal teknolojiler, sağlık ve altyapı başta olmak üzere birçok alandaki sorunlara çözüm sunan teknolojilerini sergileyecek.

Yönettikleri toplam varlık büyüklüğü 100 milyar doları aşan 20 ülkeden 100'den fazla yatırımcı, ölçeklenme potansiyeli taşıyan bir sonraki büyük yapay zeka girişimini keşfetmek üzere etkinlikte yer alacak.

Farklı ülkelerden teknoloji girişimlerinin yanı sıra Türkiye'den de yüksek büyüme potansiyeline sahip yerli teknoloji şirketleri etkinlikte boy gösterecek.

Girişimlerin ve ölçeklenme aşamasındaki şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasını hızlandırmak ve unicorn olma yolculuklarını desteklemek amacıyla yürütülen Turcorn 100 programından kabul alan 39 şirketin 24'ü teknoloji ve çözümlerini sergileyecek.

Turcorn 100 şirketlerinin yanı sıra Türkiye'nin yükselen yapay zeka girişimleri de farklı sektörlerin ve iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdikleri çözümleri tanıtacak.

Kaynak: AA
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