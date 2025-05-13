Girişim Sermayesi Ekosistemi Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, girişim sermayesi ekosisteminin, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve inovasyon kapasitesi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Girişim Sermayesi Ekosistemi: Portföy Yönetim Şirketleri Buluşması", girişimcilik ekosisteminin geleceğine yön vermek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Dağlıoğlu, Yatırım ve Finans Ofisi olarak, bu alanda faaliyet gösteren tüm paydaşlarla işbirliği içinde ekosistemin güçlendirilmesini ve bu alandaki yatırımların artırılmasını destekleyecek politika önerileri ile yapısal çözümler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Girişim sermayesi ekosisteminin, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve inovasyon kapasitesi açısından stratejik bir öneme sahip oldupunun altını çizen Dağlıoğlu, "Kısa süre önce yayına aldığımız Start in Türkiye platformunun da hem girişimler hem de yatırımcılar açısından bu hedeflerimize hizmet ettiğine inanıyoruz. Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini aldığımız bu toplantıları düzenlemeyi sürdüreceğiz, katılım sağlayan tüm sektör yöneticilerine ve ev sahibimiz Boğaziçi Üniversitesine teşekkür ederiz." dedi.

Dağlıoğlu ve portföy yönetim şirketi temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ikinci oturumda ise sektörün mevcut durumu masaya yatırıldı.

31 farklı portföy yönetim şirketinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin erken aşama yatırım ortamı kapsamlı şekilde ele alındı.

Etkinlik, Etki Yatırımı Danışma Kurulu Genel Sekreteri Tuğçe Söğüt'ün moderatörlüğünü üstlendiği Yarının Dönüşümünde Öncü Rol: Etki Yatırımı başlıklı oturumla başladı.

Oturumda, Türkiye'de etki yatırımının gelişimi, politika yapıcılar ve yatırımcılar açısından artan stratejik önemi ile özel sektörün dönüşümündeki rolü değerlendirildi.

Türkiye'deki erken aşama girişimlere yönelik yatırım eğilimleri, fon yöneticilerinin dikkati çektiği iyileştirme alanları ve fırsatların yanı sıra 2025 yılı ve sonrasına ilişkin öngörüler ve politika beklentileri bu oturumda detaylı bir şekilde görüşüldü.

Etkinlik, Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırmayı ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen stratejik değerlendirmeler ve yol haritalarının oluşturulması amacıyla, Yatırım ve Finans Ofisi'nin sektör temsilcileriyle belirli aralıklarda düzenlediği toplantılar serisi kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından gerçekleştirilen resepsiyonda katılımcılar fikir alışverişini sürdürme fırsatı buldu.