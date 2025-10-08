Giresunlu Kadınlar Kış Hazırlıklarını İmece Usulüyle Yapıyor

Giresun'un yüksek köylerinde köylü kadınlar, yaz boyunca yetiştirdikleri sebze ve meyvelerle kış hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle Yavuzkemal Beldesi'nde kadınlar, meyve ve sebzelerden pekmez ve turşu yaparak kışa hazırlanıyor.

Yaz mevsiminde tarlalarında yetiştirdikleri ürünleri değerlendiren köylüler, peziğin sapını turşu yapımında, kökünü ise depolama alanlarında saklayarak kış hazırlığı yapıyor.

Yavuzkemal Beldesi'nde geleneksel yöntemlerle yürütülen kışlık yiyecek hazırlama geleneği halen devam ediyor. Kadınlar, imece usulüyle birbirlerine destek olarak turşu, pekmez ve kuru gıdalar hazırlıyor.

Pekmez yapımını anlatan Emine Yüksel, "Kışın en çok ihtiyaç duyduğumuz pekmez oluyor. Ancak bu sene elma ve armut olmadığından pekmez yapamadık. Sebze de azdı ama elimizdeki ürünlerden turşu ve diğer kışlık hazırlıkları yapıyoruz" dedi.

Sebzelerdeki verim düşüklüğüne değinen Melek Önal ise "Peziği kendi tarlamızda yetiştiriyoruz. Sap kısmı turşu, kök kısmı ise hem haşlanarak tüketiliyor hem de pekmez yapımında kullanılıyor. Turşuları çürümeden korumak için topraktan yapılan kuyularda muhafaza ediyoruz. Bu sene verim düşük olsa da şükrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar, bu geleneksel hazırlıkları imece usulüyle yaparak hem kışa hazırlanıyor hem de dayanışma örneği sergiliyor. - GİRESUN