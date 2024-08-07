Giresun Ziraat Odaları, fındık hasadı için işçi ücretlerini belirledi

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, fındık hasadında çalışacak işçiler için Giresun Valiliği tarafından açıklanan 666 liralık taban fiyatı yeterli bulmayarak, 800 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanlığında bir araya gelen ziraat odaları başkanları fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerini açıklamak için bir araya geldi. Bulancak Ziraat Odası Başkanlığında düzenlenen toplantıda açıklama yapan Giresun Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman, "Yatılı işçi için yemek bahçe sahibine ait olursa günlük 800 TL, yatılı işçi için yemek işçilere ait olursa günlük 900 TL, yatılı olmayan yerli işçi için bin 100 TL olarak belirlenmiştir. Yine toplanan fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara yemek bahçe sahibine ait olursa günlük bin 100 TL, yemek işçilere ait olursa günlük bin 200 TL, katırcı ücreti katırı ile birlikte 2 bin TL olarak, patoz saat ücretini ise 3 bin 500 TL olarak belirlenmesine karar verildi" dedi.

Valiliğin açıkladığı fiyat yeterli görülmedi

Giresun Valiliği'nin açıkladığı rakamları az buldukları için güncelleme yaptıklarını da ifade eden Yaman, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Valilik kanalında 666 lira günlük rakam olarak belirlendi. Ancak bu fiyata çalışacak işçi bulmanın mümkün olmadığını gördük. Valiliğin açıkladığı fiyat, askeri ücret taban alınarak belirlenmiştir. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Biz bütün İlçe Ziraat Odaları olarak toplandık ve kendi aramızda diğer illerinde belirlemiş olduğu fiyatlar gibi biz de bir fiyat belirledik. Bu açıklamayı geç yapmamızın sebeplerinden bir tanesi fındık fiyatının geçtiğimiz günlerde açıklaması. Fındık fiyatının açıklamasından sonra biz bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Sadece fiyat oluşmasını beklemiştik" ifadelerini kullandı. - GİRESUN