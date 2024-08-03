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Giresun Yavuzkemal'de Örtü Altı Sebze Üretimi Çiftçiler İçin Gelir Kaynağı Haline Geldi

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Giresun'un Yavuzkemal beldesinde belediye tarafından yürütülen projeyle örtü altı sebze üretimi çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Beldede kurulan seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve kabak gibi çeşitli sebzeler üretiliyor. Bu yıl 500 ton rekolte hedefleniyor.

Kulakkaya Yaylası, Mavi Göl ve Göksu travertenleri ile son yıllarda turizmde ön plana çıkan Giresun'un Yavuzkemal beldesinde belediye tarafından yürütülen projeyle örtü altı sebze üretimi çiftçiler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi.

Sahile yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 nüfuslu beldede, belediye tarafından 3 yıl önce örtü altı sebze yetiştiriciliğinin gelişimi için proje başlatıldı. Örnek uygulama serası kurulmasının ardından çiftçilere eğitim verildi, ücretsiz fide dağıtıldı.

Çalışmalar sayesinde 300'e ulaşan seralarda bu yıl domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve kabak başta olmak üzere çeşitli ürünlerden 500 ton rekolte alınması hedefleniyor.

"Bölgemiz ancak tarım, turizm ve hayvancılıkla kalkınabilir"

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, eşsiz doğal güzelliklere sahip başta Kulakkaya olmak üzere yaylaları, Mavi Göl ve Göksu travertenleri ile ön plana çıkan Yavuzkemal'in turizmde çok ciddi bir ekonomik ivme yakaladığını söyledi.

Önal, belediye olarak turizmin yanı sıra yöre halkına yeni gelir kaynakları sağlama adına sürdürdükleri projelerden birisinin de tarım olduğunu belirtti.

Özellikle örtü altı sebze üretiminin gelişimine büyük önem verdiklerini dile getiren Önal, "Üç yıl önce örnek uygulamalı bir sera kurduk. Yöre halkına burada sebze yetiştiriciliğine yönelik eğitimler verdik. Yine 3 yıldır insanımıza çeşitli sebze fideleri dağıtımı yapıyoruz. Halkımız da büyük ilgi gösterdi. Şu anda beldemizde ve yaylalarımızda sera sayısı 300'ü aşmış durumda." dedi.

Domates, salatalık, biber, patlıcan, marul ve kabak başta olmak üzere çeşitli sebzelerin seralarda üretiminin gerçekleştirildiğini anlatan Önal, şöyle devam etti:

"Bölgemiz ancak tarım, turizm ve hayvancılıkla kalkınabilir. Biz turizmle bu işi başlattık. Şimdiki hedefimiz tarım. Her yıl çiftçimize 50 bin sebze fidesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede 6 mahallemiz var. Tamamında seracılık yaygınlaşmış durumda. Halkımız da bu seracılığı benimsemiş durumda."

"Bazı çiftçilerimizin ürünleri daha pazara inmeden serada satılıyor"

Başkan Adem Önal, çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiklerinin altını çizdi.

Ürünlerin hasat sürecinin başladığını ifade eden Önal, ürünlerin Dereli ve Giresun'da kurulan pazarların yanı sıra yaylalara gelen turistlere satıldığını belirtti.

Önal, ürünlerin organik olduğuna işaret ederek, "Bu nedenle yoğun taleple karşılaşıyoruz. Hatta bazı çiftçilerimizin ürünleri daha pazara inmeden serada satılıyor. Bu yıl 500 tonun üzerinde rekolte beklentimiz var. Hedefimiz bin tonu aşmak. Sloganımız, 'üretim, üretim'. Hep birlikte Yavuzkemal üretiyor." diye konuştu.

Belde merkezinde ürün satış pazarı kurma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Önal, meyve yetiştiriciliğinin gelişmesi için de proje başlattıklarını sözlerine ekledi.

Beldenin Yeni Mahalle Muhtarı Hami Demir ise bölge halkının örtü altı sebze yetiştiriciliğini sevdiğini ve benimsediğini söyledi.

Mahallesinde sera sayısının kısa zamanda 30'a yaklaştığını belirten Demir, "Bu sayı hızla artıyor. İnsanımız seracılığı öğreniyor. Yöre halkına turizmin yanında sebze üretimi de önemli bir gelir haline gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Yavuzkemal Giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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