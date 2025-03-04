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Giresun Valisi Serdengeçti, Turizm ve İstihdamda Önemli Başarılara Dikkat Çekti

Giresun Valisi Serdengeçti, Turizm ve İstihdamda Önemli Başarılara Dikkat Çekti
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelerek şehrin turizm ve yatırım projeleri hakkında bilgiler verdi. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla ziyaretçi ağırlayan Giresun'da ihracatın %33,57 arttığını açıkladı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Turizm ve yatırım projelerini değerlendiren Serdengeçti, şehre geçen yıl 500 binden fazla ziyaretçi geldiğini açıkladı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında şehrin turizm ve yatırım projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Vali Serdengeçti, "Giresun Adası çevre düzenleme projesi, Beyazdan Maviye Projesi, Gelin Kayası ve Halil Rıfat Paşa Tüneli rekreasyon alanları, Zeytinlik Semti restorasyon projesi gibi önemli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kuzalan Tabiat Parkı, Mavi Göl ve Göksu Travertenleri gibi turistik alanlarımızda geçtiğimiz yıl 500 binden fazla ziyaretçi ağırladık" dedi.

Ekonomik büyümeye katkılar

Giresun'un ekonomik gelişimine dair verileri de paylaşan Vali Serdengeçti, "İhracatımızı bir yıl içinde yüzde 33,57 artırarak 942 bin 537 dolara taşıdık. Bu artışla Türkiye genelinde 11'inci, TR90 bölgesinde ise birinci sırada yer aldık. İstihdam konusunda da önemli adımlar attık. 2023 yılında İŞ-Kur aracılığıyla 6 bin 74 kişiyi iş sahibi yaptık" dedi.

Ayrıca, sosyal yardımlar kapsamında 2024 yılı içinde 1 milyar 614 milyon TL'lik destek 38 bin 65 haneye ulaştırıldı" dedi.

Tarım ve hayvancılıkta destekler sürüyor

Tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalara da değinen Vali Serdengeçti, "Kahverengi kokarca ile mücadelede etkin çalışmalar yürütülmektedir ve çiftçilerimize 525 milyon TL'lik tarım desteği sağlandı. 93 köyümüzde 147 bin 100 metre içme suyu boru hattı yenileme ve onarım işi yapıldı. Kalkınma projeleri kapsamında tarım, eğitim ve turizmi kapsayan 39 önemli proje finanse ediliyor" ifadelerini kullandı.

Huzur ve güvenlik vurgusu

Giresun'un huzur ve güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirten Serdengeçti, "Giresun'umuz bir huzur şehri. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizle suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Hedefimiz, şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir bir konuma getirmek" dedi. - GİRESUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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