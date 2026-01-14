Giresun'da 2025'te 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2025'te Giresun'dan 1 milyar 3 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te 942 milyon dolar olan ihracat miktarının, 2025'te 1 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhraç ürünlerinde fındığın ilk sırada bulunduğuna dikkati çeken Çakırmelikoğlu, Türkiye genelinde en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 firma arasında Giresun'dan 7 şirketin bulunduğuna işaret etti.

Çakırmelikoğlu, "Giresun, artan sanayi yatırımları, güçlü ihracat performansı ve stratejik lojistik avantajlarıyla Doğu Karadeniz'in üreten ve ihraç eden yüzü olma konumunu kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerini kulandı.