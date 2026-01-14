Haberler

Giresun'da 2025'te 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2025'te Giresun'dan yapılan ihracatın 1 milyar 3 milyon dolar olduğunu açıkladı. Fındık ihracatında Giresun'dan 7 firma Türkiye genelindeki ilk 20 arasında yer aldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, 2025'te Giresun'dan 1 milyar 3 milyon dolar ihracat yapıldığını belirtti.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te 942 milyon dolar olan ihracat miktarının, 2025'te 1 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti.

İhraç ürünlerinde fındığın ilk sırada bulunduğuna dikkati çeken Çakırmelikoğlu, Türkiye genelinde en fazla fındık ihracatı gerçekleştiren ilk 20 firma arasında Giresun'dan 7 şirketin bulunduğuna işaret etti.

Çakırmelikoğlu, "Giresun, artan sanayi yatırımları, güçlü ihracat performansı ve stratejik lojistik avantajlarıyla Doğu Karadeniz'in üreten ve ihraç eden yüzü olma konumunu kararlılıkla sürdürüyor." ifadelerini kulandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Manchester City'nin göz bebeğiydi! Yeni adresi Çaykur Rizespor

Manchester City'nin göz bebeğiydi! Yeni adresi Süper Lig
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Lüks siteye getirilen kargo bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü

Kargo bomba gibi patladı, lüks site savaş alanına döndü
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi