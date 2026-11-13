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Giresun Güce'de kivi üreticileri hasada başladı, 20 dekarda üretim yapılıyor

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Giresun Güce'de kivi üreticileri hasada başladı, 20 dekarda üretim yapılıyor
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Giresun'un Güce ilçesinde kivi üreticileri hasada başladı. Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, ilçede 20 dekarda üretim yapıldığını, hasadın doğru dönemde yapılmasının kalite için kritik olduğunu ve rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirtti.

Giresun'un Güce ilçesinde kivi yetiştiren üreticiler hasada başladı.

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, yaptığı açıklamada, ilçede 20 dekarda kivi üretimi yapıldığını belirtti.

Hasadın doğru dönemde yapılmasının meyve kalitesi açısından kritik olduğuna dikkati çeken İslam, geçen yıla göre rekoltenin daha iyi olduğunu aktardı.

Kivi üreticisi Bülent Bahadır ise tüm çiftçilere emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir sezon diledi.

Kaynak: AA
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