Giresun Eynesil'de Sanayi Sitesi Yapılacak

Eynesil Sanayi Sitesi Kooperatifi, ilçede küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeterli iş yeri bulunmadığını belirterek, 16 dönüm arsa üzerine 32 iş yeri yapmayı planladıklarını açıkladı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde sanayi sitesi yapılacak.

Eynesil Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hakkı Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri, kooperatif ortakları ve Eynesil Belediyesi temsilcileri il bir araya gelerek, sanayi sitesi yapılmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Çalışkan, ilçede küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeterli iş yeri bulunmadığını belirtti.

Mevcut iş yerlerinin ihtiyaca cevap veremediğini vurgulayan Çalışkan, "Bu durum güzel ilçemizde görüntü ve gürültü kirliliğine de yol açmaktadır. Gün geçtikçe büyüyen, gelişen ilçemize modern bir sanayi sitesi kazandırmak için 6 yıl önce kooperatif kurduk. Bu güne kadar yer konusunda çeşitli olumsuzluklar yaşadık." dedi.

Çalışkan, gelinen noktada yer işini hallettiklerinin altını çizerek, "Dizgine Deresi kenarında bulunan yan yana iki arsa sahibi ile anlaşarak buraya sanayi sitesi yapma kararı aldık. 16 dönüm arsa üzerine, ilk etapta 32 iş yeri yapmayı planlıyoruz. 120 metrekare, zemin ve 60 metrekare asma katı olacak iş yerlerimiz toplamda 180 metrekare olacaktır." diye konuştu.

Çalışkan, bu süreçte kendilerine destek olan Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'e de teşekkür etti.