Giresun'da Fındık Hasadı Sona Erdi, Üreticiler Kurutma Zorluğu Yaşıyor

Güncelleme:
Giresun'da fındık hasadının tamamlanmasının ardından üreticiler, yağmur nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanıyor. Üreticilerin kurutma sürecindeki sıkıntıları ve fiyat düşüşleri hakkında uyarılar gündeme geldi.

Giresun'da fındık hasadının sona ermesiyle birlikte üreticilerin kurutma mesaisi sürüyor. İç kesimdeki yüksek rakımlı köylerden sahillere fındıklarını getiren üreticiler, yağmur nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanıyor.

Batlama Vadisi'nden sahile fındık kurutmaya gelen Emine Demir, yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Fındık toplarken güneşli giden havalar, kurutma zamanı gelince yağmura döndü. Kadın başıma sahile geldim ama burada da yağmurun içinde kaldık. Zaten geçen yılki kadar fındığım olmadı. Randımanını ölçtürdüm, geçen yıl 55-56 çıkan değer bu yıl 50'yi bile bulmadı. Fiyatlar da düşmeye başladı. Başta 300 lira denmişti, şimdi 250 liraya kadar geriledi. Bir an önce kurutup fiyatlar daha fazla düşmeden satmak istiyorum" dedi.

"Emanete fındık vermeyin" uyarısı

Fındığını sahilde kurutmaya çalışan Kenan Karakaya ise üreticilere, "Ben de fındığımı daha iyi kurutmak için sahile getirdim ama yağmurlu hava engelliyor. İnşallah havalar açarsa birkaç günde kuruturuz. Ancak üreticilerimiz kesinlikle emanete fındık vermemeli. Çünkü üretici emanete fındık verdikçe fiyatlar düşüyor. İhtiyaç karşılanınca fiyatlar geriliyor. Bu yüzden üreticiler fındığını kurutup evlerinde muhafaza etmeli, ihtiyacı kadar satmalı ki fiyatlar düşmesin. Böylece üretici kendi fiyatını kendi belirler" uyarısında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
