Giresun'da Fındık Fiyatları Yükseliyor: TMO 200 Lira Dedi, Üreticiler 300 Liradan Satıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2025 yılı için Giresun kalite fındık fiyatı 200 lira olarak açıklanırken, Giresunlu üreticiler ürünlerini yol kenarındaki tezgahlarda 300 liraya satmaya başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hava şartlarına bağlı olarak fındık hasadı ağustos ayının ilk haftasında başladı. Bazı üreticiler, hasatla birlikte fındıklarını doğrudan tüketiciye satmayı tercih ediyor. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde kurulan tezgahlarda üreticiler, çotanak haldeki fındığı kilosu 150 liradan, soyulmuş yaş fındığı ise 300 liradan satışa sunuyor.

Geçen yıl yaklaşık 900 kilo fındığını yol kenarında kurduğu tezgahta sattığını belirten üretici Selim Mollahasanoğlu, bu yıl da benzer bir yöntemle satış yaptığını söyledi. Mollahasanoğlu, "Geçen yıl taban fiyat 130 lira civarındaydı, ben ise 180 liradan sattım. Bu yıl TMO fiyatı 200 lira olarak açıkladı ama ben kendi fındığımı 300 liradan satıyorum. Üretici, ürününün değerini kendisi belirlemeli. Talep varsa fiyat da artar. Bu yıl rekolte düşük, bu da fiyatları yukarı çeker" dedi.

Fındık satışında eşine yardımcı olan Fatma Mollahasanoğlu ise günde 30 ila 40 kilo arasında fındık sattıklarını belirterek, satışlardan oldukça memnun olduklarını ifade etti. - GİRESUN