Kurban Bayramı öncesi fındık fiyatları geriledi

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları Kurban Bayramı öncesi düşüşe geçti. Geçtiğimiz hafta 230 lira seviyelerinde işlem gören fındık, son günlerde randımana göre 210 ila 220 lira bandına kadar geriledi.

Piyasadaki hareketliliğin bayram öncesi nakit ihtiyacından kaynaklandığını belirten sektör temsilcileri, üreticinin elinde halen önemli miktarda ürün bulunduğuna dikkat çekti.

Giresunlu fındık tüccarı Hasan Himtaş, sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen üreticinin elindeki fındık oranının geçmiş yıllara göre oldukça yüksek olduğunu söyledi. Himtaş, "Uzun süredir 230 lira seviyelerinde seyreden fiyatlar Kurban Bayramı yaklaşırken düşüş gösterdi.Serbest piyasada fındık fiyatları randımanına göre 210 ila 220 lira seviyelerine geriledi. Bayram sonrası ise piyasada yeniden yukarı yönlü bir hareketlenme bekliyoruz" dedi.

Bu sezon erken satış yapan üreticilerin daha avantajlı olduğunu kaydeden Himtaş, yüksek fiyat beklentisiyle ürününü elinde tutanların ise istediği sonucu alamadığını belirtti. Himtaş, "Sezonun sonuna yaklaşmamıza rağmen üreticinin elinde halen yüzde 40'a yakın fındık bulunuyor. Geçmiş yıllarda bu dönemlerde üreticinin elindeki ürün oranı yüzde 10'lara kadar düşerdi. Bu sezon fiyatların 400 lira seviyelerine çıkacağı beklentisiyle ürününü bekletenler hayal kırıklığı yaşadı. İhtiyacı olup erken satış yapan üreticiler ise daha kazançlı çıktı" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı