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Giresun'da Fındık Fiyatları Düşüşte

Giresun'da Fındık Fiyatları Düşüşte
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Geçtiğimiz yıl 140 TL'ye kadar çıkan serbest piyasa fındık fiyatları bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da önemli bir düşüş yaşadı. İş adamı Mustafa Demirci, fındık kabuğu kullanımındaki azalmayı ve doğalgazın yaygınlaşmasının etkilerini değerlendirdi.

Giresun'da geçtiğimiz yıl serbest piyasada 140 TL'ye kadar yükselen fındık fiyatı bu sezon 120 TL'ye gerilerken, fındık kabuğu fiyatları da 4 TL'den 3 TL'ye düştü. İş adamı Mustafa Demirci, fındık kabuğunun kullanım alanlarındaki azalma nedeniyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Mustafa Demirci, "Geçtiğimiz yıl tonu 4 bin TL'den satılan fındık kabuğunun fiyatı bugün 3 bin TL'ye düştü. Doğalgazın yaygınlaşması bu düşüşte etkili oldu. Ancak kabuk, bazı işletmeler için hala önemli bir yakacak olarak kullanılıyor. Karadeniz'de taş fırınlarda odun yerine kabuk tercih ediliyor" dedi.

Suriye'ye de fındık kabuğu ihracatı yapılıyor

Fındık kabuğunun yurt içinde kullanıldığı gibi yurt dışına da ihraç edildiğini belirten Demirci, "Fındık kabuğunu özellikle doğalgaz kullanmayan Suriye şehirlerine ihraç ediyoruz. 50 kiloluk çuvallar fabrika çıkışında 150 TL'ye satılırken, piyasada 200 TL'ye alıcı buluyor. Aradaki fiyat farkı ise nakliye ve hamaliye gibi işletme giderleridir. Fabrika çıkışından sonra 50 kiloya göre 50 liralık fiyat farkı normaldir diye düşünüyorum" dedi.

Fındık kabuğu fırıncılar tarafından tercih ediliyor

Fırıncı İlhan Çiçek ise, taş fırınlarda odun yerine fındık kabuğu kullanmayı tercih ettiğini ifade etti. Çiçek, "1 ton odun 4 bin TL'den fazla iken, 1 ton fındık kabuğu 3 bin TL. Fındık kabuğu daha kısa zamanda yüksek ısıya ulaşıyor ve ayrıca yemeğe kattığı aroma nedeniyle tercih ediyorum" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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