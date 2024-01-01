Giresun'da Devlet Desteğiyle Manda Yoğurdu Üretim Tesisi Kuruldu

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, devlet desteğiyle manda yoğurdu üretim tesisi kurdu.

Geldi, AA muhabirine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle birkaç ay önce Dereli ilçesinde fabrika projesini hayata geçirdiğini söyledi.

Deneme amaçlı bir süre manda yoğurdu ve kaymağı imalatları gerçekleştirdiklerini ifade eden Geldi, aldıkları olumlu geri dönüşlerin ardından da bir hafta önce normal üretime başladıklarını belirtti.

Günlük, 4-5 ton süt ürünü işleme kapasitelerinin bulunduğunu kaydeden Geldi, "Giresun ve yöresindeki manda yetiştiricilerimizin sütlerini değerlendirme adına hayata geçirdiğimiz tesis projemizi hayata geçirdik. Burada manda sütlerimden yoğurt ve bunun yanı sıra kaymak üretimi de yapmaktayız." dedi.

Tesisin yaklaşık 8 milyon liraya mal olduğunu belirten Geldi, Doğu Karadeniz'de ilk kez böyle bir yatırımın gerçekleştirildiğini söyledi.

Geldi, halen Giresun ve çevresi olan pazarlarını ilerleyen süreçte tüm Türkiye olduğunu sözlerine ekledi.