Üye Girişi
Haberler

Giresun'da 2024 Fındık Rekolte Tahmini Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da yapılan tahmini rekolte çalışmaları sonucunda, 2024 yılında fındık üretiminin geçen yıla göre yüksek olduğu ortaya çıktı. Ancak sahil kesimlerinde beklenenin altında bir rekolte tahmin edildi.

Giresun'da 2024 yılı üretim sezonu öncesinde fındık rekolte tahmin çalışması tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden koordinasyonunda 1 Temmuz tarihinde başlayan 2024 yılı fındıkta tahmini rekolte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda Giresun'un orta ve yüksek kesimlerinde geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğu, sahil kesimlerinde ise beklenenin altında olduğu görüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonu çalışmalarının tamamladı.1 Temmuz tarihinde çotanak sayımıyla başlayan çalışmalar 15 Temmuz itibarıyla tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar Tarım ve Orman Bakanlığına iletildi ve önümüzdeki günlerde gerekli rakamsal açıklamalar yapılacaktır" denildi.

Öte yandan geçen yıl Giresun fındık rekoltesi 92 bin ton olarak açıklanmış daha sonra ise rekolte 72 bin ton olarak revize edilmişti. 2024 yılında ise rekoltenin geçen yıla göre bir miktar yüksek olduğu ve 400 rakımın üzerinde fındık veriminin iyi olduğu, sahil kesimlerinde ise beklenenin altında olduğu tespit edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Giresun Ekonomi Güncel Haberler

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi

 Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Sema Çeyrekbaşı kimdir, kaç yaşında? Sema Çeyrekbaşı'nın hastalığı nedir, sağlık durumu ne? KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR? Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Anestezi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! Duru Nayman kimdir? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman kaç yaşında, nereli? OBP puanı nedir, ne işe yarar? OBP puanı nasıl hesaplanır? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar oldu? Yurt dışı çıkış harcı nereden alınır? Emekli maaşı 12 bin TL mi oldu? Emekli maaşı kaç TL, ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı açıklandı mı? İŞLETME BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS İşletme taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Temmuz altın fiyatı! Gram altın kaç lira? HUKUK BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Hukuk taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! YKS yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nedir, nasıl kullanılır? Evde bakım yardımı hesaplara yattı mı? Evde bakım yardımı ne kadar? Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu?
ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek

ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title