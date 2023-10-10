Gıda Perakendecileri Derneği 9. Ortak Gelişim Kongresi düzenlendi

Gıda Perakendecileri Derneği tarafından düzenlenen 9. Ortak Gelişim Kongresi, gıda perakendecilerini ve tedarikçilerini bir araya getirdi. Kongrede, gıda perakendesinin ekonomik önemi ve sektörün ülke ekonomisine olan katkısı vurgulandı. Ayrıca, enflasyonla mücadelede tedarikçilerin desteğinin önemi vurgulandı.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) tarafından düzenlenen 9. Ortak Gelişim Kongresi gıda perakendecilerini ve tedarikçilerini bir araya getirdi.

GPD'den yapılan açıklamaya göre, 700'ün üstünde profesyoneli Wyndham Grand Levent Istanbul'da buluşturan kongre, eş zamanlı olarak Digital Network Alkaş'ta yayımlandı.

Açıklamada kongredeki konuşmasına yer verilen GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, gıda, yiyecek, içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarının hane halkı tüketiminin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

Gıda perakendecileri ile üretici ve tedarikçilerin ekonomik öneminin arttığını vurgulayan Özpamukçu, "Gıda perakendesini rakamlarla belirtirsek, 2022 yıl sonu itibarıyla ülkemizdeki toplam gıda perakendesi pazarının büyüklüğü 1,6 trilyon lira olarak ölçülüyor. Bunun içinde modern yani organize kanalın büyüklüğü 550 milyar lira seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Özpamukçu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamsal verilerin yanı sıra ekonomiye etkimizi gösteren diğer bir gösterge ise sektörün ekosistemini de geliştirmesiyle ilintili olan çarpan etkisi. Perakende sektörünün çarpan etkisi gıda perakendesinde 1,3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde söz konusu etki 2 civarında görülüyor. Başka bir deyişle, perakendenin 1 birim büyümesi, genel ülke ekonomisine 1,5- 2 kat olarak yansıyor. Hal böyle olunca, içinde bulunduğumuz perakende sektörünün ülke ekonomisi içinde ne kadar önemli bir konumda olduğunu görüyoruz."

"Enflasyonla mücadelede tedarikçilerin desteği şart"

Alp Önder Özpamukçu, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı konusunda sadece gıda perakendecilerinin değil, tedarik zincirinde yer alan bütün oyuncuların mücadele etmesi gerektirdiğini belirterek, GPD üyesi perakendecilerin her zaman taşın altına elini koyduğunu ve bu mücadeleyi desteklediğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısına tüm marketlerde indirim ve kampanyalarla cevap verildiğini kaydeden Özpamukçu, şu ifadeleri kullandı:

"Borsaya kote firmalarımızın rakamlarından da açıkça görülebileceği gibi sektörümüz oyuncuları ekonomik modelimiz gereği yüzde 2-3,5 bandında çok düşük net karlılıklarla çalışmakta. Bu sebeple bu mücadeleyi tedarikçilerimizin desteği olmadan yapamayız. Tüm paydaşlarımızdan enflasyonla topyekün mücadele kapsamında ülkemizin orta vadeli planına uyumlanma, maliyetlerinde verimlilik ve yaptığımız ve yapacağımız indirimlerde destek beklediğimizi açıkça ifade etmeliyim."