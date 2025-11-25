Haberler

Gıda İsrafı Küresel Sorun, Sosyal ve Ekonomik Etkileri Çarpıcı

Güncelleme:
TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, gıda israfının toplumsal refahı azalttığını ve ekonomik etkilerinin ciddiyetine dikkat çekti. Ankara'da gerçekleştirilen çalıştayda, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiği ifade edildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, gıda israfının sosyal ve ekonomik sonuçlarının doğrudan hissedildiğini belirterek, "İsraf, toplumsal refahı azaltmakta, üretkenliği düşürmekte ve çevresel baskıyı artırmaktadır." ifadesini kullandı.

???????TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBA ve Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) işbirliğiyle gerçekleştirilen uluslararası nitelikteki "Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Çalıştayı" Ankara'da başladı.

Dört gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan Şeker, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) verilerine göre, dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte birinin tüketiciye hiçbir şekilde ulaşmadığına dikkati çekti.

Şeker, Asya genelinde de hasat sonrası süreçlerde ve hane halkı düzeyinde gıda kaybı ve israfının çarpıcı boyutlarda olduğuna işaret ederek, dünyada açlığın kabul edilemez seviyelerde sürdüğünü belirtti.

Yüz milyonlarca insanın açlık sınırında veya yakınında yaşadığını, bundan çok daha fazlasının da orta veya şiddetli gıda güvensizliği içinde bulunduğunu belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Bu kadar büyük miktarda gıdanın israf edilmesi, bu koşullar altında ciddi bir çelişki oluşturmakta ve küresel gıda sistemimizdeki yapısal dengesizlikleri ortaya koymaktadır. Gıda israfının sosyal ve ekonomik sonuçları da doğrudan hissedilmektedir. İsraf, toplumsal refahı azaltmakta, üretkenliği düşürmekte ve çevresel baskıyı artırmaktadır. Hane halkı düzeyinde ise artan gıda fiyatları ve ekonomik dalgalanmanın yaşandığı bir dönemde aile bütçelerine gereksiz bir yük getirmektedir. Çöpe atılan her ürün yalnızca kaynak kaybı değil aynı zamanda aileler için maddi bir kayıptır."

Şeker, Türkiye'nin gıda ile ilişkisine de dikkati çekerek, bu ilişkinin saygı ve sorumluluk temeline dayandığını bildirdi.

Gıda kaybı ve israfını azaltmanın yalnızca kilogram ya da yüzde tasarrufu meselesi olmadığının altını çizen Şeker, "Bu ortak evimizi korumak, şoklara karşı dayanıklılığımızı güçlendirmek ve her çocuğun sağlıklı gıdaya erişebildiği daha adil bir dünya inşa etmekle ilgilidir. Ayrıca, bu, pratik çözümlerin bulunduğu ve irade gösterildiğinde kısa sürede ilerleme kaydedilebilecek bir alandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
