Gıda Güvenliği Denetimlerinde 168 Milyon Lira Ceza

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yapılan 125 binden fazla denetimde gıda güvenilirliğini tehlikeye atan işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira ceza kesildiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. İşletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken, işletmelere toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi. Uygunsuzluklara asla geçit vermiyor, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
