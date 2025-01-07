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Gıda Fiyatlarındaki Aşırı Artışlara Dikkat: BUYSAD Başkanı'ndan Uyarı

Gıda Fiyatlarındaki Aşırı Artışlara Dikkat: BUYSAD Başkanı'ndan Uyarı
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki anormal artışlara ve fırsatçılığa karşı hem devletin hem de tüketicilerin duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Dönmez, 'Ahlak Enflasyonu' sorununa da dikkat çekerek fahiş fiyatların boykot edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki anormal artışlara dikkat çekerek, pandemi döneminde başlayan talep enflasyonunun artık durması gerektiğini belirtti. Döviz kurlarında, enerji ve akaryakıt fiyatlarında kayda değer bir değişim olmadığını ifade eden Dönmez, buna rağmen kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünlerinde görülen yüksek oranlı zamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Başkan Dönmez, işçilik maliyetlerinin yılbaşında yalnızca yüzde 30 oranında arttığını, diğer giderlerin ise büyük ölçüde sabit kaldığını hatırlatarak, gıda fiyatlarında yüzde 50'lere varan artışların hiçbir ekonomik temele dayanmadığını ifade etti. Dönmez, "Devlet, enflasyonu frenlemek adına önemli tedbirler aldı. Ancak bazı fırsatçılar, bu durumu kendi çıkarlarına çevirmek için zam yapmaya devam ediyor" dedi.

Yemek sanayicilerinin hammadde alımlarında daha bilinçli hareket ettiğini vurgulayan Başkan Dönmez, anlamsız fiyat artışlarını sorgulamaya ve kabul etmemeye başladıklarını belirtti. Dönmez, "Bu durum yalnızca sanayicilerin değil, tüketicilerin de boykot ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla karşı koymasını gerektiriyor" diye konuştu.

Başkan Dönmez, sektörde uzun süredir dile getirilen 'Ahlak Enflasyonu' sorununa da dikkat çekerek, bazı üreticilerin fiyatlarını maliyet temelli değil, piyasa kıyaslamasıyla belirlediğini ifade etti. Dönmez, "Fiyatlar maliyete göre belirlenmelidir, kıyasla değil. Enflasyonla mücadelede ahlaki bir sorumluluk gereklidir" dedi.

Başkan Coşkun Dönmez, tüketicilere de önemli bir çağrıda bulunarak, "Fahiş fiyatlı ürünleri boykot etmeliyiz. Enflasyonla baş etmenin yolu, hem üreticilerin hem de tüketicilerin topyekün bir mücadele sergilemesidir" ifadelerini kullandı.

Gıda sektöründeki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve ahlaki değerlerin korunması için hem devletin hem de tüketicilerin duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Dönmez, bu mücadelenin ekonomide istikrar için şart olduğunu sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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