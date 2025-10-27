Haberler

Gıda Fiyat İstikrarı İçin Yeni Önlemler Alındı

Gıda Fiyat İstikrarı İçin Yeni Önlemler Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ve arz talep durumu görüşüldü, üreticilere desteklerin artırılması kararlaştırıldı.

GIDA ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'nın yanı sıra ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda, Komitenin önceki toplantılarında alınan kararlarda gelinen aşamanın değerlendirilmesinin ardından ana gündem maddesi olan temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Yurt içi üretim tahminleri dikkate alınarak tüketicilere sağlanan arzın bazı gıda ürünlerinde ithalat yoluyla desteklenmesi suretiyle dengeli bir şekilde devam edeceği teyit edildi.

ÜRETİCİLERE VERİLEN DESTEKLERİN ARTIRILMASI KARARLAŞTIRILDI

Ayrıca, fiyat hareketlerinden tüketicilerin asgari düzeyde etkilenmesini teminen alınabilecek kısa vadeli tedbirler değerlendirildi. Bu kapsamda, ekmek gibi bazı temel gıda ürünlerine ilişkin mal ve hizmet tarifelerinin belirlenmesine yönelik ilgili mevzuatın incelenerek daha etkin bir modele geçilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlanması kararlaştırıldı. Arz yönlü tedbirler kapsamında orta vadede örtü altı üretim ve tarımsal sulama yatırımları dahil sürdürülebilir üretimin sağlanması için üreticilere verilen desteklerin artırılarak devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda, temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarını olumsuz etkileyebilecek faktörlerin kök nedenleri değerlendirildi ve ilgili kurumların eşgüdüm içinde başta Erken Uyarı Sistemi olmak üzere gerekli çalışmaları sürdürmesinin önemi vurgulandı. Komitenin, enflasyon hedeflerinden taviz vermeden gıda fiyatlarında istikrara ve gıda arz güvenliğine katkı sağlayacak, üreticiyi ve tüketiciyi gözetecek tüm tedbirleri bütüncül bir şekilde uygulamasına devam etmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.