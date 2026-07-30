Gezer Ayakkabı’dan 60’tan fazla ülkeye 35 milyon dolar ihracat hedefi

Türkiye ekonomisinin lokomotif kollarından deri ve deri mamulleri sektörü, küresel dalgalanmalarla mücadele ederken, sektörün yerli markalarından Gezer Ayakkabı, ihracat şampiyonluğuyla dikkat çekti. Şirketin 2026 yılı için hedefi; 60'tan fazla ülkeye 35 milyon dolar ihracat.

2025 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Gezer Ayakkabı, "Deri ve Deri Mamulleri Sektörü Şampiyonu" platin ödülünün sahibi oldu. Türkiye'nin önde gelen ayak giyim ürünleri ihraç eden markalar arasında olan Gezer Ayakkabı, küresel pazarlardaki daralmaya karşı 2026 yılı için 'Sıçrama Yılı' vizyonunu ortaya koydu. Marka, bu kapsamda ihracatını 35 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde deri ve deri mamulleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 7,6 oranında gerileyerek 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör ihracatında yüzde 55,1 ile en büyük paya sahip olan ayakkabı faslı ise yüzde 13,2'lik düşüşle 1,161 milyar dolardan 1 milyar dolara geriledi. Böylece ayakkabı ihracatındaki düşüş, sektör genelindeki gerilemenin başlıca belirleyicisi oldu. Suudi Arabistan'da yüzde 60,1, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 38,6 ve Hindistan'da yüzde 30,7 oranında düşüş yaşanırken; Yunanistan'da yüzde 49,6 ve Portekiz'de yüzde 31,9 oranında artış kaydedildi.

Pazardaki bu dağınık ve aşağı yönlü görünüme rağmen Gezer Ayakkabı, Almanya, Amerika, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın en zorlu pazarlarında uyguladığı 'Kusursuz Tedarik Zinciri Yönetimi' ve 'Yüksek Standartlı Kalite' vizyonu sayesinde ihracat liderliğini sürdürdü. Yüzde 55 yurt içi, yüzde 45 yurt dışı pazar dengesini koruyan marka, 34 milyon dolarlık ihracat hacmiyle terlik, sandalet ve çizme kategorilerinde Orta Doğu ve Avrupa'nın liderlerinden biri oldu.

2026 hedefi: 60'tan fazla ülke ve 35 milyon dolar ihracat

Yapılan açıklamaya göre, gelenekselleşen liderliğini somut ve ölçülebilir hedeflerle bir üst seviyeye taşımaya hazırlanan Gezer Ayakkabı, 2026 yılını küresel pazarda bir 'Sıçrama Yılı' olarak ilan etti.Marka, stratejik büyüme planı kapsamında iki ana hedefe odaklanıyor.

Coğrafi Ekspansiyon: 60'tan fazla ülke

Mevcut durumda 50'den fazla ülkeye yayılan global ticaret ağının, 2026 sonu itibarıyla 60'ın üzerine çıkarılması hedefleniyor. Avrupa ve Amerika'daki hakimiyetini korumayı planlayan Gezer Ayakkabı, bunun yanı sıra Afrika, Uzak Doğu ve Orta Asya pazarlarında "Yeni Pazar Giriş Stratejileri" uygulayacak. Bu kapsamda yerel dinamiklere uygun, 2 binden fazla modelden oluşan "Özel Koleksiyon Yönetimi" de devreye alınacak.

Ekonomik büyüme: 35 milyon dolar ihracat

Şirket, 2025 yılında gerçekleştirdiği 34 milyon dolarlık ihracat başarısını, üretim hatlarındaki modernizasyon ve dijitalleşme yatırımlarıyla 2026 yılında 35 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Katma değerli üretim ve teknolojik çözümler

Şirketin büyüme stratejisinin temelinde yalnızca hacimsel bir artış değil, Ar-Ge merkezinde geliştirilen yüksek teknolojili ve yüksek birim değere sahip 'Premium Segment' ürünler de bulunuyor.

Açılamaya göre şirket, PVC ve PU teknolojisindeki 58 yıllık uzmanlığını konforun global standardı olan terlik ve sandaletlerine taşırken, zorlu endüstriyel ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği su geçirmez, ısı izolasyonlu, anti-statik bot ve çizmeleriyle de coğrafyanın en büyük tedarik kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. EVA ve Airblow teknolojisiyle üretilen ultra hafif tabanlı dinamik terlik koleksiyonları ise markanın inovasyon gücünü temsil ediyor.

"Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceğiz"

Kazanılan platin ödül ve 2026 vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Gezer Ayakkabı Yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"TİM tarafından takdim edilen bu şampiyonluk ödülü, 58 yıllık emeğimizin ve her yıl ürettiğimiz 100 milyon çift ayak giyim ürünlerinin arkasındaki adanmışlığın bir nişanesidir. Sektörümüzün daralma yaşadığı bu zorlu küresel konjonktürde, biz rotamızı yatırıma ve inovasyona çevirdik. 2026 yılını bir sıçrama dönemi olarak görüyoruz. Ar-Ge merkezimizin geliştirdiği katma değerli premium ürün gruplarımızla ihracat hacmimizi 35 milyon dolara çıkaracak, Türk üretiminin kalitesini ve gücünü 60'tan fazla ülkeye yayacağız. Sadece ürün değil, kalite standardı ihraç ederek Türkiye'nin gururu olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı