Getir'de Yönetim Değişikliği: Batuhan Gültakan CEO Olarak Göreve Devam Edecek

Geçtiğimiz hafta şirketin eski yönetim kurulu tarafından görevden alınan Batuhan Gültakan'ın Getir'in Ceo'su olarak göreve devam ettiği öğrenildi.

Hızlı teslimat şirketi Getir'in yönetim kurulu değişerek yeni yönetim kurulu üyesi olarak Getir Finans Ceo'su Yiğit Çağlayan atandı. Bu sabah Yiğit Çağlayan tarafından şirket çalışanlarına yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz hafta şirketin eski yönetim kurulu tarafından görevden alınan Batuhan Gültakan'ın, CEO olarak eski görevine devam edeceği duyuruldu.

Çağlayan, "İş ortaklarımız ve hissedarlarımızla güçlü ve iş birliğine dayalı ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Konu ile ilgili görüş aldığımız Batuhan Gültakan, Getir CEO'su olarak görevine devam ettiğini teyit ederek, "Artık işimize odaklanarak belirlediğimiz planları gerçekleştirmek için ekibim ile birlikte güçlü ve heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Getir'in çoğunluk hissedarı Mubadala ise yaptığı açıklamada, "Çoğunluk hissedarı olarak Mubadala, Getir'in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaya kararlıdır. Bu yeni dönemde tüm paydaşlarla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajını verdi.

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