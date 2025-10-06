Getir Araç, TikTak'a Satıldı: ÜNLÜ & Co Finansal Danışmanlık Sağladı

ÜNLÜ & Co, Getir Perakende ve Çelik Motor'un hissedar olduğu Getir Araç'ın (Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ) TikTak'a (Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama AŞ) satışına yönelik imzalanan hisse satış sözleşmesinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ???????ÜNLÜ & Co'nun satıcı taraf finansal danışmanlık hizmeti verdiği bu anlaşma kapsamında, Getir Araç'ın TikTak'a satışına yönelik hisse satış sözleşmesi imzalandı. Bu işlem, kısa süreli araç kiralama sektöründe stratejik bir önem teşkil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, kurumsal finansman alanındaki tecrübelerinin 30 yıla yaklaştığını aktardı.

Müşterilere uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti sunduklarına değinen Romano, "Şirket birleşme ve satın almalarındaki birikim ve uzmanlığımızı bu önemli işlemde de ortaya koymuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Zeynep Koçak da bu stratejik işlemde pek çok önemli uluslararası yatırıma imza atan Abu Dhabi merkezli yatırım şirketi Mubadala'ya ve Türkiye'nin önde gelen markalarından Getir'e finansal danışmanlık sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Koçak, "ÜNLÜ&Co olarak, birleşme ve satın alma alanındaki öncü konumumuzu güçlendirerek önemli işlemlerde rol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.