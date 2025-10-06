Haberler

Getir Araç, TikTak'a Satıldı: ÜNLÜ & Co Finansal Danışmanlık Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNLÜ & Co, Getir Araç'ın TikTak'a satışında finansal danışmanlık hizmeti verdi. Bu stratejik anlaşma, kısa süreli araç kiralama sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÜNLÜ & Co, Getir Perakende ve Çelik Motor'un hissedar olduğu Getir Araç'ın (Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ) TikTak'a (Tiktak Yeni Nesil Ulaşım Çözümleri ve Araç Kiralama AŞ) satışına yönelik imzalanan hisse satış sözleşmesinde satıcı tarafın finansal danışmanlığını üstlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ???????ÜNLÜ & Co'nun satıcı taraf finansal danışmanlık hizmeti verdiği bu anlaşma kapsamında, Getir Araç'ın TikTak'a satışına yönelik hisse satış sözleşmesi imzalandı. Bu işlem, kısa süreli araç kiralama sektöründe stratejik bir önem teşkil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, kurumsal finansman alanındaki tecrübelerinin 30 yıla yaklaştığını aktardı.

Müşterilere uluslararası standartlarda danışmanlık hizmeti sunduklarına değinen Romano, "Şirket birleşme ve satın almalarındaki birikim ve uzmanlığımızı bu önemli işlemde de ortaya koymuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü Zeynep Koçak da bu stratejik işlemde pek çok önemli uluslararası yatırıma imza atan Abu Dhabi merkezli yatırım şirketi Mubadala'ya ve Türkiye'nin önde gelen markalarından Getir'e finansal danışmanlık sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Koçak, "ÜNLÜ&Co olarak, birleşme ve satın alma alanındaki öncü konumumuzu güçlendirerek önemli işlemlerde rol almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında çarpıcı detay

Altın devine operasyonda çarpıcı detay! Şeytani plan deşifre oldu
ABD savaş gemilerini gönderdi, Maduro Papa'dan yardım talep etti

ABD ülkeye gemilerini yolladı, devlet başkanı Papa'dan yardım istedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.