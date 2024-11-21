Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada

1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetinden faydalanamayacak olan milyonlarca vatandaşın Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu konusunda beklediği haber geldi. Hem hükümet kanadı hem de AK Parti içinde söz konusu bu borçların ertelenmesi konusu gündemde. Yakında TBMM'ye sunulacak torba yasa teklifinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği konuşuluyor.

2024'TE AYLIK 600 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında bulunuyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. Bu tutar 2024 yılı için aylık 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün olmadığını beyan eden kişiler ise gelir testi yaptırarak, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorlar.

DEVLET TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Bu kapsamda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığını belgeleyenlerin sağlık primleri devlet tarafından karşılanıyor.

GSS BORÇLARI ERTELENİYOR

Son günlerde, gelir testi yaptırmayan ve prim borçlusu durumuna düşenlere SGK tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlamıştı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hem hükûmet kanadı hem de AK Parti'de bu borçların ertelenmesi konusu gündeme geldi.

TBMM'YE SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.

YENİDEN SÜRE UZATILABİLİR

AK Parti kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi. Geçen sene de, prim borcu olan vatandaşların kamu hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.