Gençlerden Sürdürülebilir Gelecek İçin Proje Geliştirme

Aydem Enerji'nin elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin Yaşar Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü "Enerjinle Gelecek Senin-Sürdürülebilirlik Elçileri" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, Ege Bölgesi'ndeki meslek lisesi öğrencilerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler yaklaşık bir yıldır fiziksel ve online olarak aldıkları eğitimlerin sonunda geliştirdikleri sürdürülebilirlik projelerini kamuoyuna tanıttı. Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleşen "Sürdürülebilirlik Elçileri Sahnede" etkinliği, yaklaşık 300 kişinin katılımıyla sürdürülebilirliğin genç kuşaklarca nasıl sahiplenildiğini gözler önüne serdi.

Üç aşamalı olarak tasarlanan projede ilk adım olan "Elçiler Kampta" programı Kasım 2024'te Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Bu aşamada, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa'da bulunan meslek liselerinden seçilen 20 öğrenci, beş gün süren kampa katıldı. Kamp süresince öğrenciler sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim değişikliği, yeşil enerji, sosyal girişimcilik, liderlik, çözüm odaklı tasarım ve etkili sunum becerileri gibi pek çok başlıkta eğitim aldı. Öğretmenler de bu süreçte mentorluk ve proje rehberliği konularında özel oturumlara katıldı.

Kamp sonrasında öğrenciler kendi okullarına dönerek "Elçiler Sahada" aşamasını başlattı. Her biri kendi okulunda sürdürülebilirlik elçisi rolünü üstlendi. Projelerini okullarında tanıtarak gönüllü arkadaşlarını ekiplerine dahil ederek toplamda beş ilde 100 öğrencilik bir proje topluluğu oluşturuldu. Bu süreçte Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Yaşar Üniversitesi proje ekipleri, her bir okulu yerinde ziyaret ederek proje geliştirme ve saha uygulamalarına rehberlik etti.

Projenin üçüncü ve son aşaması olan "Elçiler Sahnede" etkinliğinde ise öğrenciler, geliştirdikleri projeleri kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektörden katılımcılara sundu. Enerji verimliliği, su yönetimi, geri dönüşüm, çevresel farkındalık ve toplumsal kapsayıcılık gibi temalar üzerinden şekillenen projeler, gençlerin sorunları tanımlayıp çözüm üretebildiklerini gösterdi.

Proje sürecinin görünürlük kazandığı Elçiler Sahnede etkinliğinde öğrenciler geliştirdikleri projelerini sahnede sunma şansı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, şirket olarak yarının dünyasını düşünerek hareket etmeyi sorumluluklarının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle sürdürülebilirlik, bizim için sadece bir kavram değil, karar alma süreçlerimizi şekillendiren temel bir ilke. Bu projede gençler, yalnızca fikir üretmekle kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmenin, iş birliğinin gücünün ve yaratıcılığın nasıl somut sonuçlara dönüştüğünün deneyimini yaşadılar. Sahneye taşınan her proje, çevreye, topluma ve geleceğe duyulan sorumluluğun genç beyinlerde nasıl anlam bulduğunun en canlı kanıtıydı. Biz de bu umut verici dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Böyle projelerle gençlerin potansiyelini desteklemeye ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin bir araya gelerek oluşturduğu 4'lü sarmal yapının, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik rol oynadığını vurgulayarak, meslek liselerinin ülkenin kalkınmasındaki önemli bir misyonu olduğunu ve gençlerin bu alanda desteklenmesinin ve yeteneklerinin geliştirilmesinin geleceğe dair umut verici olduğunu ifade etti.???????