'Experience AI: Yapay Zeka Temelleri Eğitim Programı'nın yıl sonu lansmanı gerçekleştirildi
Güncelleme:
Türkiye'deki gençlerin yapay zeka yetkinliklerini arttırmayı hedefleyen 'Experience AI: Yapay Zeka Temelleri Eğitim Programı'nın 2025 yılı lansmanı gerçekleştirildi. Program, 23 ilde 6 binden fazla öğretmene ve 180 binden fazla öğrenciye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi vermeyi amaçlıyor.

Türkiye'deki gençlerin yapay zeka alanında beceri kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), Google DeepMind ve Raspberry Pi Foundation işbirliğiyle yürütülen "Experience AI: Yapay Zeka Temelleri Eğitim Programı"nın 2025 yıl sonu lansmanı yapıldı.

BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlerin yapay zeka alanına ilgi göstermeye başlamasının ülke açısından önemine işaret etti.

Google Türkiye Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı da Türkiye'de 19 yıldır dijital dönüşüme katkı sağladıklarını belirterek, yapay zekanın Türkiye ekonomisi için büyük bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Geçen yıl itibarıyla Google ekosisteminin Türkiye ekonomisine doğrudan katkısının 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Sobacı, şunları kaydetti:

"Eğitim programı kapsamında 23 ilde 6 binden fazla öğretmene ve 180 binden fazla öğrenciye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verildi. Genç nesillere yapay zekayı güvenli ve etkin kullanma becerisi kazandırmaya devam edeceğiz. Yapay zeka teknolojilerinin 2035 yılına kadar Türkiye'nin GSYH'sine yüzde 7,5 katkı sağlama potansiyeli bulunuyor."

Program hakkında

Experience AI: Yapay Zeka Temelleri Eğitim Programı'yla ülke genelinde öğretmen ve öğrencilerin yapay zeka okuryazarlığı konusunda yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor.

Katılımcılar, eğitimlerle, yapay zekaya dair temel kavramları öğrenmelerinin yanı sıra teknolojilerindeki son gelişmeleri deneyimleme fırsatı buluyor.

Eğitim boyunca katılımcılara interaktif içerikler, gerçek hayat senaryoları ve güncel yapay zeka uygulamaları sunuluyor. Programla, ülkenin dört bir yanında eğitimde dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
500

title