"BTK Akademi Kariyer Zirvesi 2025" başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bakanlık olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve BTK Akademi ile gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek altyapıyı kurmaya, politikaları geliştirmeye ve işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Bizim yürüttüğümüz çalışmaların ortak amacı, gençler için güvenilir, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğin zeminini oluşturmak." dedi.

BTK tarafından düzenlenen "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 2025", kurum binasında başladı.

Sayan, burada yaptığı konuşmada, 2024 yılında 542 zettabayt veri üretildiğini, bu veri yoğunluğunun beraberinde yeni iş modelleri, uzmanlık alanları ve fırsatları ortaya çıkardığını söyledi.

Türkiye'nin teknolojiyi izleyen değil, aktif olarak bu değişime, dönüşüme yön veren, standart koyan, teknoloji geliştiren ve vatandaşlarına bu anlamda fırsat eşitliği sunan bir ülke olması için kararlılıkla çalıştığını bildiren Sayan, şöyle devam etti:

"ULAK tarafından geliştirilen 4.5G baz istasyonuyla elde edilen teknolojik birikimle ülkemizin yüz binlerce kilometrelik fiber omurga seferberliği, 5G döneminde yerli ürünlerin daha güçlü şekilde devreye alınmasına zemin sunacak. Aynı şekilde Türksat 6A ile birlikte haberleşme uydusunu kendi imkanlarıyla üretebilen sayılı ülkeler arasına giren bir Türkiye tablosu da karşımıza çıkıyor. Bu başarılar, teknik birer proje olmanın ötesinde, ülkemizin adeta dijital egemenliği açısından stratejik birer eşiği de temsil ediyor."

Sayan, BTK Akademi'nin, temel düzeyden, ileri düzey teknoloji eğitimlerine kadar geniş bir yelpaze sunduğunu, bu kapsamda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ettiklerini anlattı.

Etkinliğe katılan gençlere seslenen Sayan, şunları ifade etti:

"Bakanlık olarak BTK ve BTK Akademi ile birlikte sizlerin hayallerini gerçeğe dönüştürecek altyapıyı kurmaya, politikaları geliştirmeye ve işbirliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizim yürüttüğümüz çalışmaların ortak amacı, gençler için güvenilir, güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğin zeminini oluşturmak. Sizler Türkiye'nin dijital geleceğinin taşıyıcılarısınız. Attığınız her adım sadece kendi kariyerinizi değil, ülkemizin dijital egemenliğini de şekillendiriyor."

"Gençlere yapılan her yatırım misliyle geri dönüyor"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini 15-24 yaş aralığındaki gençlerin oluşturduğunu belirterek, gençleri anlamak ve onlarla iletişim kurmanın, Türkiye'de iş yapan her sektör için en stratejik önceliklerden biri olduğunu söyledi.

Gençlere yapılan her yatırımın misliyle geri dönme potansiyeli taşıdığını, BTK'nin, Akademi, yaz kampı ve Güvenli İnternet Merkezi gibi hizmetleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin hayallerine kavuşması için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Karagözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"BTK Akademi'nin bugün itibarıyla çevrim içi olarak yaklaşık 2 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor, 325'in üzerinde çevrim içi eğitim ve 166 bin dakikayı aşan içerik, gençlerimizin ve sektör çalışanlarının erişimine açık. Üstelik sadece çevrim içi eğitimlerle de sınırlı kalmıyoruz. 60 ilde düzenlenen yüz yüze eğitimler, atölye çalışmaları, yazılım ve siber güvenlik kampları, yarışmalar ve etkinliklerle on binlerce gence ulaşarak bilgiye erişimi her kesimden birey için daha da erişilebilir hale getiriyoruz. Akademiden eğitim alan bireyler, edindikleri güncel bilgi ve yetkinlikler sayesinde iş dünyasında rekabet avantajı elde ediyor ve Türkiye'nin büyüyen teknoloji ekosisteminde aktif rol alabiliyor. Bu eğitimler, katılımcıların hem teknik becerilerini hem de dijital dönüşüme uyum yeteneklerini güçlendirerek onları geleceğin mesleklerine hazırlıyor."

"Her gence ücretsiz eğitim sunuyoruz"

BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş de gençlerin ve firmaların programa gösterdiği ilginin kendilerine güç verdiğini ve daha fazla sorumluluk yüklediğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda 2017 yılından bu yana ülkemizin dijital dönüşüm sürecinde insan kaynağı kapasitesi inşasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. 100'ün üzerinde eğitim programıyla üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik istihdam odaklı çalışmalar yürütüldü. Bugün hangi şehirde yaşarsa yaşasın, imkanı ne olursa olsun kariyerlerine yön vermek isteyen her gence güncel, ulaşılabilir ve ücretsiz bir eğitim ortamı sunmak BTK Akademi'nin en temel sorumluluğudur." ifadesini kullandı.