GençBizzTech Girişimcilik Programı Yeniden Başlıyor

Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı (GBEV) işbirliğiyle hayata geçirilen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı, gelecek yıl yeniden hayata geçirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre,??????? söz konusu program, Türkiye genelindeki devlet fen liselerinde okuyan gençleri inovasyon dolu bir serüvene davet edecek.

Bilim, teknoloji, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitimler sunan kapsamlı girişimcilik programıyla öğrenciler, teknik bilgi kazanımının yanı sıra, yaratıcılık, takım ruhu, liderlik ve problem çözme becerilerini yenilikçi projelerde geliştirebilecek.

Programın sonunda Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak 10 ekip, iş dünyasından mentörlerle bire bir çalışma fırsatı elde edecek.

Mayısta gerçekleşecek büyük finalde, finalist ekipler projelerini jüriye sunacak. Birinci seçilen ekip, Letonya'da düzenlenecek Avrupa'nın önemli girişimcilik festivali GEN-E 2026'ya katılma hakkı elde edecek. Genç girişimciler, teknoloji ve inovasyon odaklı özel ödüller için yarışma ve GEN-E 2026 sanal fuarında stant açarak uluslararası tanıtım yapma şansına da sahip olacak.

Programa başvurular, 21 Aralık'a kadar sürecek.

"Hayal gücünü bilimle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GBEV Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Bayam, GençBizzTech'in, girişimciliğin yanı sıra gençlerin hayal gücünü bilimle buluşturup fikirlerini gerçeğe dönüştürdükleri bir platform olduğunu belirtti.

Bayam, "Amacımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki fen liseli öğrencilerin potansiyellerini erken yaşta keşfetmesine, teknoloji odaklı çözümler geliştirerek toplumsal etki yaratmasına destek olmak. Her yıl artan katılım ve başarı hikayeleri, gençlerin geleceği dönüştürme isteğinin en büyük göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.