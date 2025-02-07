Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Paranın patronuna soruldu: Faiz indirimleri devam edecek mi?

Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Başladı

Genç Ziraat Teknikeri Köyde Hayvancılığa Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehir hayatından sıkılan Abdullah Kamçıcı, eğitiminden sonra köyüne dönerek devlet desteğiyle hayvancılığa başladı. 6 dana ile başladığı faaliyeti, toplam sayıyı 10'a çıkararak et ve süt üretimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şehir hayatından sıkılarak Karabük'teki köyüne yerleşen genç ziraat teknikeri Abdullah Kamçıcı, devlet desteğiyle hayvancılığa başladı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 1991'de dünyaya gelen Kamçıcı, ortaokulu ilçede bitirdikten sonra lise eğitimi için İstanbul'a gitti.

Kamçıcı, lise eğitiminin ardından Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Ziraat Teknikerliği Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'da baba mesleği pastanecilik yapan Kamçıcı, koronavirüs salgını sürecinde Eflani'deki Karlı köyüne dönme kararı aldı.

Köye yerleştikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma desteklerinden haberdar olan Kamçıcı, "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Proje kapsamında 2023'te hibe desteğiyle 6 dana alarak hayvancılığa başlayan Kamçıcı, sayıyı zamanla 10'a çıkardı.

"Köyde hem para kazanıp hem de mutlu hayat sürmeye başladım"

Abdullah Kamçıcı, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır hayvancılıkla uğraştığını belirterek, işletme kapasitesini artırarak et ve süt üretimine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Hayvancılığı severek yaptığını dile getiren Kamçıcı, "Şehir hayatındaki sıkıcılıktan kurtuldum. Stresten, şehrin gürültüsünden uzak hayat yaşıyorum. Köyde hem para kazanıp hem de mutlu hayat sürmeye başladım. Bu mesleğe gönül veren, hevesli olan, hayvan sevgisiyle dolu olan bütün gençlerimize bu mesleği tavsiye ediyorum. Projeyi sunan Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Mesleğe başlamak isteyenlere korkmamalarını, gönül rahatlığıyla başlamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kamçıcı, projelerin çoğaltılması, gençlerin köye döndürülmesi, onlara burada da bir yaşam olduğunun ve para kazanıldığının gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Kırsalda da hayat olduğunu göstermek için var gücümüzle mücadele etmeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
img

Hasta yatağından dua istedi
img

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a yanıt verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Takımın 5 attığını gören genç başkan harekete geçti

Terim'in yaptıklarını görünce sahaya indi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.