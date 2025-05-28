Genç Sanayiciler Değerlerle Buluştu

Genç Sanayiciler Değerlerle Buluştu
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte genç sanayiciler, kişisel ve kurumsal değerlerin iş hayatındaki role dair eğitim aldılar. Eğitimci Caner Palandökenler, değerlerin hayat ve kararlar üzerindeki önemine dikkat çekti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Genç Sanayiciler Platformu, sektörün genç temsilcilerini bir araya getiren yeni bir etkinlik gerçekleştirdi.

Düzenlenen kahvaltı buluşmasının bu ayki teması "Değerler Rotanızdır" oldu. Eğitimci ve yönetim danışmanı Caner Palandökenler'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, kişisel ve kurumsal değerlerin iş hayatındaki belirleyici rolü ele alındı. Konuşmasında değer kavramının bireyin yaşamındaki yerine dikkati çeken Palandökenler, "Pazar değişir, teknoloji değişir, fırsatlar değişir. Ama bizi biz yapan değerler sabit kalır. Değerler, kararlarımızın ardındaki görünmez pusuladır" dedi.

"Kendini tanımak, değerlerini tanımakla başlar"

Eğitimde "Değer Nedir?" başlığı altında, bireyin davranışlarını ve önceliklerini şekillendiren dinamikleri anlatan Palandökenler, "Değerlerimizi belirlemek, yaşamdaki en önemli rehberliğimizi belirlemektir" diyerek, inanç, tutum ve norm kavramlarıyla değer arasındaki farklara vurgu yaptı. "Kişisel Değerlerin Keşfi" başlıklı bölümde katılımcılarla uygulamalı egzersizler gerçekleştirildi. "Hayatımda ne pahasına olursa olsun koruduğum şey nedir?" gibi sorularla bireylerin kendi değerlerine dair iç görüler geliştirmeleri sağlandı. Palandökenler, bu bölümde "Kendini tanımak, ancak değerlerini tanımakla mümkün olur" görüşünü dile getirdi.

Kurumsal değerler konusuna geçildiğinde ise, şirket kültürünün temel taşı olan ilkelerin sadece yazılı ifadeler değil, yaşanan davranışlar bütünü olduğunu belirten Palandökenler, "Değerlerin afişlerde değil, lider davranışlarında görünmesi gerekir" dedi. Başarılı markalardan örneklerle konu derinleştirildi. Değer - Karar - Davranış Üçgeni adlı bölümde, alınan her kararın arkasında bir değer tercihi olduğunu vurgulayan Palandökenler, "Karar anında neye dayanarak seçim yapıyoruz?" sorusu üzerinden iç görü çalışmaları yaptırarak, değer temelli karar mekanizmalarının önemini anlattı.

"Sadakat mi, dürüstlük mü?" gibi çatışmalar masaya yatırıldı

Değer Çatışmaları ve Önceliklendirme bölümünde ise, hem bireysel hem kurumsal düzeyde yaşanan ikilemler üzerinden tartışmalar yürütüldü. "Sadakat mi dürüstlük mü?", "Özgürlük mü güvenlik mi?" gibi çarpıcı örneklerle, değerlerin çatıştığı anlarda nasıl önceliklendirme yapılabileceği katılımcılarla birlikte değerlendirildi. Etkinliğin final bölümünde Palandökenler, "Anlam, kalmak zorunda olmadığın yerde kalmayı seçmektir" sözünü temel alarak, değerlerle uyumlu yaşamanın ve liderliğin bireylere kattığı gücü ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların aktif katılımıyla gerçekleşen sohbetlerin ardından sona erdi. Genç sanayiciler, kendi iç pusulalarını yeniden gözden geçirdikleri bu etkinlikle iş yaşamına dair güçlü bir iç motivasyonla ayrıldı.

Etkinliğe AOSB Genç Sanayiciler Kurulu Başkanı Ahmet Kaan Kara, yönetim kurulu üyeleri Merve Sütcü, Rıdvan Aslan ve Berfin Yılmaz, AOSB Bölge Müdürlüğünü temsilen Özkan Özbek ile kurul üyesi genç sanayiciler katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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