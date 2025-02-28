Genç MÜSİAD Antalya'da Genç Ticaret Elçileri Projesi Finali Gerçekleştirildi

Genç MÜSİAD Antalya öncülüğünde gerçekleştirilen Genç Ticaret Elçileri Projesi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde düzenlenen final programıyla sona erdi. Üç aylık yoğun eğitim sürecini tamamlayan öğrenciler, dış ticaret ve ihracat alanındaki sunumlarıyla jüri karşısına çıktı.

Proje kapsamında, uluslararası öğrencilere ihracat, pazarlama, dış ticaret ve girişimcilik konularında eğitimler verildi. Ayrıca, öğrencilere staj imkanları sağlanarak Türkiye ile kendi ülkeleri arasında ticari iş birlikleri kurmaları amaçlandı.

Genç MÜSİAD'dan geleceğe yatırım

Genç MÜSİAD Antalya Başkanı Ahmet Özkan, projeye dair yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, gençlerin girişimcilik ve ticaret alanında güçlenmelerine katkı sağlamak. Bugün burada gençlerimiz sadece ekonomik başarı değil, aynı zamanda liderlik ve uluslararası iş birliği adına önemli adımlar atıyor. Genç Ticaret Elçileri Projesi, onların vizyonlarını iş dünyasıyla buluşturan özel bir platform."

MÜSİAD Antalya Başkanı Yusuf Akgül ise, gençlerin küresel ticarette daha aktif rol almasını desteklediklerini belirterek şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için genç girişimcileri teşvik eden projelere büyük önem veriyoruz. Genç MÜSİAD, geleceğin iş insanlarını yetiştirme noktasında kritik bir rol üstleniyor. Bugün burada tamamlanan bu program, gençlerin ticaret dünyasına sağlam adımlarla girmeleri için büyük bir fırsat."

Finalde kıyasıya rekabet

Final sunumlarında 6 uluslararası öğrenci, belirledikleri hedef pazarlar ve ihracat yapacakları ürünleri jüri önünde tanıttı. Yapılan değerlendirme sonucunda fındık pazar araştırmasıyla Ilma Mavric birinci, mısır tohumu pazar araştırmasıyla Amir Sadighi ikinci, taze karpuz pazar araştırmasıyla Rania Boussouara üçüncü oldu.

Diğer finalistler ise çimento pazar araştırmasıyla Ahmed Han, seramik bayraklar ve kaldırım taşı pazar araştırmasıyla Alina Safina ve demir-çelik çubuk pazar araştırmasıyla Ahmed Hassan olarak belirlendi.

Final programında, projeye destek veren sponsorlar ve jüri üyelerine plaket takdim edilirken, eğitim sürecini tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA