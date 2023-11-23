Genç kızlara polislerin desteğiyle pastacılık eğitimi

AMASYA - Amasya'da polislerin malzeme desteğiyle düzenlenen pastacılık kursu 12 genç kıza umut oldu. Kursta eğitim gören kızlar gastronomi alanında yeteneklerini geliştirip iş hayatına atılmayı hedefliyor.

'Yalnız Değilsiniz Projesi' çerçevesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen pastacılık kursuna 12 genç kız katıldı. Un, şeker, yağ ve diğer pasta yapımında kullanılan malzemelerin tamamı polisler tarafından alındı. Eğitimi ise Şehit Mehmet Gök Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli usta öğreticiler üstlendi. Yaklaşık 2 ay süren eğitimin sonunda el emeği, göz nuruyla birbirinden lezzetli pastalar ve kurabiyeler üretildi.

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ile birlikte kursu ziyaret ederek hazırlanan pastayı kesen Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, bu tür organizasyonlara destek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yetenekli pastacı ve aşçıların rahatlıkla iş bulabileceklerine inanan Emniyet Müdürü Kurt, "Kendi işletmenizi, pastanenizi kurarak ülke ekonomisine katkı sağlayabileceğinizi düşünüyorum" dedi.

"Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz"

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne de dikkat çeken Kurt, "Bizim örfümüzde, dinimizde, kültürümüzde kadına el kalkmaz. Kültürümüzde böyle bir şey yok. Kadına şiddetin olmadığı, ülkemize yakışır bir gün olmasını diliyoruz" diye konuştu.

"Polislerin desteğiyle pastacı olduk"

Kursa katılan Sena Nur Çelik, "Polislerin desteğiyle pastacı olduk. Kursa hiç para ödemedik. Aldığım eğitimle bir pastanede çalışabilirim. Üniversitede gastronomi alanında eğitim almak istiyorum" şeklinde konuştu. Keyif aldıkları kursun düzenlenmesine destek olan polislere teşekkür eden Esma Çalışkan ise üniversiteden mezun olduktan sonra butik pasta işletmesi açmak istediğini söyledi.