Genç Girişimciler Eğitici Oyuncak Üretiminde Başarı Sağladı

ANKARA'da, burslarını ve harçlıklarını bir araya getirerek üniversiteden mezun olduktan sonra eğitici oyuncak üretimi yapmak için atölye açan 7 genç, 20 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olan 7 genç, burslarını ve harçlıklarını bir araya getirerek eğitici oyuncak üretimi yapmak için Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 20 metrekarelik bir atölye kurdu. Ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle iş yerlerini 450 metrekareye çıkaran genç girişimciler, 8 kişiye istihdam sağlayarak, 20 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Genç girişimcilerden Maruf Fil (33), "Konya Selçuk Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra 7 arkadaş Güney Afrika'ya 8 aylığına İngilizce eğitimi almaya gittik. Sonrasında bu ekiple devam ettik. Eğitim sonrasında harçlıklarımızı ve burslarımızı biriktirme kararı aldık. Arkadaşlarımız ile istişare ederken dedik ki ya istihdam oluşturup bir iş kuracağız ya da Türkiye'deki toplumun yarısının yaptığı gibi arsa alacağız, bir yatırım yapacağız. Bir istihdam oluşturalım dedik ve çocuklar adına eğitici oyuncaklar tasarlamak istedik. Bunun için Ar-Ge çalışmaları yaptık ve böyle bir makina parkuru almış olduk. İşlerimiz güzel ilerlemeye başladı. Bu süreçte KOSGEB desteklerini de sıklıkla duyuyorduk; bu desteklerin ciddi artmasıyla beraber başvurumuzu yaptık. KOSGEB de arka planımızın olumlu olduğunu görünce destek sağladı" dedi.

'15-20 ÜLKEYE İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Maruf Fil, "İlk dükkanımız 20 metrekareydi. Şimdi elhamdülillah bizim için fabrika denecek bir seviyeye geldik. Bu anlamda hem kurumsal hediye hem de eğitici oyuncak çalışmaları imal ediyoruz. Çocuklarımız adına kültürümüz ve dinimizi tanıtacak eğitici çocuk oyunları üretmeye karar verdik. Piyasada Türk Müslüman bilim insanlarını tanımayan çocuklarımızın olduğunu görüyorduk. Oyunlarımız daha çok bu tema üzerinden işliyor. Türk Müslüman bilim insanlarının dışında peygamberlerimizi tanıtan ve onların mesleklerine yönelik eğitici-zeka oyunları üretiyoruz. Eğitici-zeka ürünlerimizin yanı sıra kurumların hediyelik ürünlerini de burada üretiyoruz. Sadece maddiyat önemli değil, bunun yanında tarihimiz önemli, maneviyatımız önemli, değerlerimiz önemli. Bu değerleri de ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünerek ürünlerimizi üretiyoruz. Ürünlerimizden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Oyuncaklarımızda uluslararası dilleri kullanıyoruz. 15-20 ülkeye ise ihracatımızı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,