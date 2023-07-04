Gemlik Belediyesi, Seralarında Ürettiği Sebzeleri Ucuz Fiyatlarla Vatandaşlara Sunuyor

Gemlik Belediyesi, seralarında ürettiği sebzeleri piyasa koşullarının altında bir fiyatla vatandaşlarla buluştururken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, güncel ekonomik koşullarda vatandaşın cebini rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Gemlik Belediyesi, ilçenin beş farklı noktasında kurduğu Halk Büfeler'le vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıda ulaştırmaya devam ediyor. Piyasanın altında fiyatla ekmek, süt, zeytinyağı, tereyağı, lor ve tost peyniri gibi ürünleri vatandaşa sunan Gemlik Belediyesi, son olarak market fiyatının yarısına, kendi seralarında ürettiği domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin satışına başladı. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Sertaslan, sürdürdükleri fiyat politikasıyla vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Halk Büfeler'de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin her zaman uygun fiyatlarla satıldığına değinen Başkan Sertaslan, şöyle konuştu: 'Halk Büfeler'imiz, kurulduğu günden bu zamana kadar çok sayıda ürünü uygun fiyatlı ve kaliteden ödün vermeden ilçemiz genelinde beş farklı noktada vatandaşlarımıza ulaştırırken ev ekonomilerine ise milyonlarca lira katkıda bulundu. Göreve geldiğimiz süreden bu yana belirlediğimiz üretici belediye politikasının bir ayağı olan seralarımızda elde ettiğimiz domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi binlerce kilogram sebzeyi süpermarketlerin yarı fiyatına hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Gemlik Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, hemşerilerimizin ceplerini rahatlatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.'

Gemlik Belediyesi, seralarında ürettiği sebzeleri piyasa koşullarının altında bir fiyatla vatandaşlarla buluştururken Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, güncel ekonomik koşullarda vatandaşın cebini rahatlatmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Gemlik Belediyesi, ilçenin beş farklı noktasında kurduğu Halk Büfeler'le vatandaşlara ucuz ve kaliteli gıda ulaştırmaya devam ediyor. Piyasanın altında fiyatla ekmek, süt, zeytinyağı, tereyağı, lor ve tost peyniri gibi ürünleri vatandaşa sunan Gemlik Belediyesi, son olarak market fiyatının yarısına, kendi seralarında ürettiği domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin satışına başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Sertaslan, sürdürdükleri fiyat politikasıyla vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Halk Büfeler'de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin her zaman uygun fiyatlarla satıldığına değinen Başkan Sertaslan, şöyle konuştu:

"Halk Büfeler'imiz, kurulduğu günden bu zamana kadar çok sayıda ürünü uygun fiyatlı ve kaliteden ödün vermeden ilçemiz genelinde beş farklı noktada vatandaşlarımıza ulaştırırken ev ekonomilerine ise milyonlarca lira katkıda bulundu. Göreve geldiğimiz süreden bu yana belirlediğimiz üretici belediye politikasının bir ayağı olan seralarımızda elde ettiğimiz domates, salatalık, biber ve patlıcan gibi binlerce kilogram sebzeyi süpermarketlerin yarı fiyatına hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Gemlik Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik faaliyetleri değil, hemşerilerimizin ceplerini rahatlatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."