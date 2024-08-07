GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın Görevi Ümit Gülyağı'na Devredildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın görevinin sona ermesinin ardından yerine Ümit Gülyağı, Genel Sekreter olarak atandı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı bir süredir genel sekreterlik görevini yürüten Özgür Akdoğan'ın görev süresi sona erdi. Akdoğan'dan boşalan bu göreve ise Ümit Gülyağı, GEKA Genel Sekreteri olarak atandı. Gülyağı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın tensipleriyle yapılan atama sonucunda 6 Ağustos 2024 tarihi itibariyle görevine başladı.

GEKA'nın yeni genel sekteri olarak atanan Gülyağı ise, 1983 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamlayana Gülyağı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına özel sektörde başlayan Gülyağı, inşaat ve mühendislik firmalarında 2 yıl süreyle proje mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nda (DOKA) bölgesel kalkınma kariyerine başlamıştır. Özel sektör deneyiminin ardından girdiği ajansta Turizm, Tanıtım, Markalaşma ve İş Geliştirme Birim Başkanlığı görevinin yanı sıra Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında Kalkınma Ajansları'nın koordinasyonu görevini üstlenmiş ve dezevantajlı grupların işgücüne katılımına yönelik bir Avrupa Birliği (AB) projesinin yürütücü ekibi içerisinde yer almıştır. Son olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında proje yöneticisi olarak görevine devam ederken Güney Ege Kalkınma Ajansı'na Genel Sekreter olarak atantı.

Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesi ve koordinasyonunda aktif olarak bulunan Gülyağı, iş geliştirme, proje yönetimi, stratejik planlama, yatırım ve tanıtım faaliyetleri, ekip yönetimi, marka yönetimi ve marka geliştirme alanlarında uzmanlığa sahip. - DENİZLİ