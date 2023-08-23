Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, bakanlara Gediz ve Kütahya'nın sorunlarını anlattı

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında bakanlara Gediz ve Kütahya'nın sorunlarını anlattı ve yardım istedi. Öztürk, üretim ve istihdamın lokomotifi olan organize sanayi bölgelerindeki teknik eleman sorununa dikkat çekti ve öğrencilere yeni ufuklar açılması gerektiğini belirtti.

Kütahya'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk bakanlara Gediz ve Kütahya'nın sorunlarını kürsüden anlattı, yardım istedi.

Başkan Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında bakanların da hazır bulunduğu Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında söz alarak kürsüye çıktı.

Ekonomik şura toplantısında söz alan Öztürk, GSYH 200 milyar dolardan 900 milyar dolara, kişi başı gelir 4 bin dolardan 10bin dolara, ihracatımız 35 milyar dolardan yaklaşık 250 milyar dolara çıktı, İnşallah bu gün bu sıkıntıları da beraber atlatacağız dedi.

Ülkemizde üretim ve istihdamın, ekonominin lokomotifi haline gelen organize sanayi bölgelerindeki sanayicimizin yetişmiş teknik eleman sorununa dikkat çeken Öztürk, "Bizlerinde "hiçbir yetkimizin olmadığı" PYK kurulunu oluşturduğumuz teknik eleman yetiştiren proje okulumuz meslek liselerimiz var.

Maalesef bakanlıklarımız sanayicimizin gelişmesi için verdiği makine-ekipman teşvikini desteğini, bu makineleri kullanacak yetişecek teknik eleman olacak öğrencilerimizin atölye ve laboratuvarlarında kullanılacak makine-ekipman için vermemektedir 2 yıldır bizler görmedik. Bu öğrencilerimiz bu altyapılarla bırakın OSB'lerde iş bulmayı küçük sanayi de bile iş bulmaları çok çok zor. Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı Ocak ayında Mesleki Eğitim Merkezi açılış programında 'açacağımız uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile evlatlarımızı yeni ufuklar kazandıracağız' şiarını düstur ediniyorsak gecikmeden gerekli altyapıyı yenileyerek destekleyerek öğrencilerimize yeni ufuklar açmalıyız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA