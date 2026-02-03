Haberler

Gediz'de 5 yıllık kırsal kalkınma süreci başladı

Gediz'de 5 yıllık kırsal kalkınma süreci başladı
Güncelleme:
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, LEADER yaklaşımı ile 5 yıllık kırsal kalkınma süreci resmen başladı. Yüzde 100 hibe destekli bu model, yerel aktörlerin katılımıyla sürdürülebilir bir kalkınma hedefliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kırsal kalkınmayı yerel dinamiklerle güçlendirmeyi hedefleyen LEADER yaklaşımı kapsamında 5 yıllık uygulama süreci resmen başladı.

Gediz Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği, IPARD III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi çerçevesinde hazırladığı "Yerel Kalkınma Stratejisi" ile önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi tarafından yapılan değerlendirmede yüksek puan alarak desteklenmeye hak kazanan strateji için imzalar atıldı. Yüzde 100 hibe destekli model ile Gediz'de katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma döneminin kapıları aralandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) koordinasyonunda yürütülecek LEADER yaklaşımı kapsamında; kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları aynı platformda buluşturulacak. Bu modelle birlikte Gediz'in geleceğinin, Gedizli yerel aktörler tarafından şekillendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan Yıllık Uygulama Planı doğrultusunda ilk yıl içerisinde; küçük ölçekli kırsal projelerin desteklenmesi, kadın ve gençlere yönelik girişimcilik ve istihdam çalışmaları, yerel ürünlerin markalaşması ve pazara açılması, sosyal iş birliğini güçlendirecek toplumsal faaliyetler ile kapasite artırımına yönelik eğitim ve farkındalık programlarına öncelik verilecek.

Gediz Yerel Eylem Grubu Derneği yetkilileri, yürütülecek sürecin yalnızca mali destekten ibaret olmadığını, ilçenin üretim ve istihdam kapasitesini artıracak kalıcı bir kalkınma sistemi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca her yıl güncellenecek eylem planları sayesinde Gediz'in yerel kaynaklarının, değişen ihtiyaçlara göre en etkin şekilde değerlendirileceği vurgulandı. LEADER'in açılımının "Yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşım" şeklinde olduğu kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
