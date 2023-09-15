Gediz'de Anaç Koyun ve Keçi Desteği Başvuruları Başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Anaç Koyun ve Keçi Desteği başvurularının başladığı bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak için çalışmalara başladı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Anaç Koyun ve Keçi Desteği başvurularının başladığı bildirildi.

Anaç Koyun ve Keçi desteğinden Gedizli vatandaşların daha etkin bir şekilde faydalanmalarını sağlamak adına İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.

Konu hakkında açıklama yapan Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz, "Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilçemiz için önemli bir konu. Meralarımızın ve diğer otlak arazilerinin değerlendirilmesi adına küçükbaş hayvancılık büyük önem taşımakta" dedi.

Müdür Yılmaz, " Üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Anaç hayvan üreticilerimiz 1 Aralık 2023 tarihine kadar başvurulanı Koyun Keçi Damızlık Birliğine yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA