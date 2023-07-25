Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Benzinin litre fiyatı, gece yarısı itibarıyla 2 lira arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftanın son günü motorine gelen 1 lira 55 kuruşluk zammın ardından benzine bir zam daha geldi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle benzinin litresi bu gece yarısından itibaren 2 lira arttı.

FİYAT 36 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da 36 lira 5 kuruş, Ankara'da 36 lira 53 kuruş, İzmir'de ise 36 lira 63 kuruş oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.