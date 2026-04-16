Gdz Elektrik 5 yılda 64,2 milyar liralık yeni yatırım yapacak

Aydem Enerji bünyesinde İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gdz Elektrik, elektrik dağıtım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 5 yılda 64,2 milyar liralık yatırım yapılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 18,3 TWh (teravatsaat) enerji dağıtımıyla Türkiye tüketiminin yüzde 8,1'ini karşılayan Gdz Elektrik, İzmir ve Manisa'da yaklaşık 124 bin kilometre hat ağı ve 38 bin trafo üzerinden 6 milyon nüfusa hizmet sunuyor.

Bu kapsamda bölgede artan enerji talebinin karşılanması, şebeke dayanıklılığının artırılması ve hizmet sürekliliğinin güvence altına alınması amacıyla 5 yılda 64,2 milyar liralık yatırım yapılması hedefleniyor.

Program kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan şehir içi hava hatları yer altına alınacak, yeni trafo merkezleri devreye sokulacak, mevcut merkezlerde güçlendirme ve kapasite artışı çalışmaları yapılacak. Böylece enerji arz güvenliğinin artırılması ve kesintilerin azaltılması amaçlanıyor.

Yatırımlarla ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonunun güçlendirilmesi, aşırı hava koşullarına karşı altyapının daha dirençli hale getirilmesi ve bölgedeki büyüyen tüketim ihtiyacına yanıt verilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gdz Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, yeni dönemde stratejik odaklarının, müşteri memnuniyeti ile kesintisiz ve güvenli enerji arzı olduğunu belirtti.

Altyapının güncel ihtiyaçlara göre güçlendirilmesi ve dijital sistemlerle daha etkin şekilde yönetilmesini planladıklarını belirten Bayramoğlu, "Yatırımlarımızı güvenli ve kesintisiz enerji hedefiyle şekillendiriyoruz. Altyapıyı güçlendirirken, yerli ve yenilikçi teknolojileri önceliklendirip dağıtım sistemine müdahale hızını artırıyoruz. Hizmet kalitesini sürekli artırmak için yenilikçi projeleri devreye almayı sürdürüyoruz. 2026, yeni yatırım dönemimizin başlangıcı olması sebebiyle stratejik açıdan kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 2 milyon tüketim noktası uzaktan izlenebilecek"

Bayramoğlu, dağıtım sisteminin modernizasyonuna odaklandıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Artık önemli olan sahayı sadece izlemek değil sahada olacakları öngörmek. Bölgedeki 863 trafo merkezi 5 bin 147 hattı izliyor, gerçek zamanlı veri takibi yapıyoruz. Milli Akıllı Sayaç Sistemi entegrasyonuyla 2026 yılı içinde yaklaşık 400 bin tüketim noktası ilavesiyle otomatik sayaç okuma sistemlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecek. Böylece 2030 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 milyon tüketim noktası uzaktan izlenebilir hale gelecek. Bu da kullanım noktalarının yüzde 50'den fazlasının sisteme dahil olması anlamına geliyor."

Bayramoğlu, 2026 itibarıyla bölgedeki tüm kullanım noktalarında elektronik sayaç dönüşümünün tamamlandığını, 100 bin noktada tüketimin uzaktan izlenebildiğini ve bazı işlemlerin uzaktan yürütülmesiyle saha ekiplerinin yükünün azaldığını ifade etti.