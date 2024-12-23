Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Sıcak Yemek, Sıcak Döşek

Saldırılar, yıkımlar ve ölümler arasında umudu arayan Şefkat Eli 20.000 kişiye günlük yemek çıkarmaya, tavuk, et, döner gibi besinler ile halkın kalbini ısıtan aşları bölgeye dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için battaniye gibi çeşitli eşyalar da sağlanıyor.

Suyu Temiz, Kalbi Temiz

Tankerler dolusu temiz su hiç durmadan savaştan etkilenen halka sunuluyor. Çadırkentlerinde kuyu açıldı (Türkiye Su Kuyusu) ve temiz suya sorunsuzca ulaşmaları sağlandı.

Umudun Fitili Sönmeyecek!

Gazze'lil e r olabildiğinde rahat ettiriliyor, kişisel ihtiyaçları gideriliyor, yatakları rahat, sağlık ekipleri yanlarında! Elbette 5 ayrı çadır polikliniği bulunan hastane kuran Şefkat Eli bunun farkında. Ayrıca Dar Al- Salam hastanesindeki enerji sorununu çözmek için güneş enerjisi panelleri de kurdurttu.

Hepsi bağışçıların sayesinde oldu. Yani sizin!

Şefkat Eli aracılığı ile yardımlarda bulunabilir, milyonlarca Gazze'li kardeşimize bir el de siz uzatabilirsiniz.