Üye Girişi
Haberler
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Milyonların gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği talimatta
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
Ailenin cevap veremediği görüntüler kriminal büroda
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de çatışmalar 2023 yılında başladı. Ekim'in kasvetli 7'sinde dünyanın gözü kulağı kardeşlerimizin üzerine döndü. Her türlü ablukaya ve zorluğa rağmen sadece izlemekle kalmayan Şefkat Eli ise imdatlarına hızla yetişti.

Sıcak Yemek, Sıcak Döşek

Saldırılar, yıkımlar ve ölümler arasında umudu arayan Şefkat Eli 20.000 kişiye günlük yemek çıkarmaya, tavuk, et, döner gibi besinler ile halkın kalbini ısıtan aşları bölgeye dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için battaniye gibi çeşitli eşyalar da sağlanıyor.

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Suyu Temiz, Kalbi Temiz

Tankerler dolusu temiz su hiç durmadan savaştan etkilenen halka sunuluyor. Çadırkentlerinde kuyu açıldı (Türkiye Su Kuyusu) ve temiz suya sorunsuzca ulaşmaları sağlandı.

Gazze'de Şefkat Eli Var; Umut Var, Yaşam Var!

Umudun Fitili Sönmeyecek!

Gazze'lil e r olabildiğinde rahat ettiriliyor, kişisel ihtiyaçları gideriliyor, yatakları rahat, sağlık ekipleri yanlarında! Elbette 5 ayrı çadır polikliniği bulunan hastane kuran Şefkat Eli bunun farkında. Ayrıca Dar Al- Salam hastanesindeki enerji sorununu çözmek için güneş enerjisi panelleri de kurdurttu.

Hepsi bağışçıların sayesinde oldu. Yani sizin!

Şefkat Eli aracılığı ile yardımlarda bulunabilir, milyonlarca Gazze'li kardeşimize bir el de siz uzatabilirsiniz.

Haberler.com / İzzet Aydın - Ekonomi
img

Ailenin cevap veremediği görüntüler kriminal büroda
img

Altın alımına yeni zorunluluk getirildi! Kuyumcular "memnunuz" diyor
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar CANLI izle! 23 Aralık 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 32. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 23-24 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Süper Lig'in en değerli 25 futbolcusu açıklandı! Süper Lig'in en değerli futbolcuları kim? (Transfermarkt) ASKİ Ankara su kesintisi! 23-24 Aralık Çankaya, Gölbaşı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 23-24 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı? Haluk Levent'e ne oldu? Haluk Levent neden hastaneye kaldırıldı? Salako filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Salako filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 23-24 Aralık Menemen, Ödemiş, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kabine toplantısı bitti mi? 23 Aralık Pazartesi kabine toplantısı kararları neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.