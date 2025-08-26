Gazprom ve Moğolistan Arasında Enerji İşbirliği Deklarasyonu

Rus enerji şirketi Gazprom ile Moğolistan arasında, petrol ve doğal gaz sektörlerindeki işbirliğini geliştirmeye yönelik deklarasyon imzalandığı bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'ın Moğolistan'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Miller'ın, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldiği ifade edilen açıklamada, "Moğolistan hükümeti ve Gazprom arasında, doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik deklarasyon imzalanmıştır." bilgisi verildi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Avrupa'daki pazar payı önemli ölçüde küçülen Gazprom, enerji alanındaki kaybını telafi etmek için Asya ülkeleriyle işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Gazprom, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.