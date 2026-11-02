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Gazprom 2026'nın ocak-eylül döneminde 114,8 milyar ruble net kâr açıkladı

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Gazprom, 2026'nın ocak-eylül döneminde 114,8 milyar ruble net kâr elde etti; geçen yılın aynı dönemindeki 170,3 milyar rublelik zararın ardından kâra geçti. Şirketin geliri aynı dönemde yüzde 4 artışla 4,44 trilyon rubleye yükseldi.

Rus enerji şirketi Gazprom, 2026'nın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemindeki 170,3 milyar rublelik zararın ardından 114,8 milyar ruble (yaklaşık 1,4 milyar dolar) net kar elde etti.

Gazprom'un açıkladığı finansal sonuçlara göre, şirketin geliri yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 4,44 trilyon rubleye yükseldi.

Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 36,4 milyar ruble net kar elde etti.

Gazprom, bu yılın ikinci çeyreğinde 69,2 milyar ruble, geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise 159,6 milyar ruble zarar açıklamıştı.

Avrupa pazarındaki satışları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, önemli ölçüde azalan Gazprom, iç pazara ve Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatını artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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