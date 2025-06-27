Gaziler HES Özelleştirme İhalesi Sonuçlandı

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Elektrik Üretim Anonim Şirketine ait Gaziler Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi tamamlandı. İhalede en yüksek teklifi 600 milyon lirayla Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. verdi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Gaziler Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

Gaziler HES ile bu santral tarafından kullanılan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlarla devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanların ve bu alanlara yönelik kullanım izinlerinin bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirme ihalesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma 600 milyon lirayla Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

İhaleye, Zafer Maden İnşaat Sanayi Anonim Şirketi, Cerenler Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda İnşaat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, En-Sa Yapı ve İnşaat Turizm Nakliyat Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi, SYCS İnşaat Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ESKA Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi-TNC Taahhüt İnşaat Anonim Şirketi Ortak Girişim Grubu, Compass Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Rima Proje Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Mila Enerji Anonim Şirketi katıldı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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