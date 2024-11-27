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Gaziantep Ticaret Odası, SHEIN ile İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Gaziantep Ticaret Odası, SHEIN ile İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
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Gaziantep Ticaret Odası, dünya moda devi SHEIN'in satın alma heyetini GTO üyeleriyle buluşturdu. Toplantıda Gaziantep'in hazır giyim ve tekstil sektöründeki potansiyeli vurgulandı ve iş birlikleri için B2B görüşmeleri yapıldı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), dünyanın en büyük moda perakendecisi SHEIN'in satın alma heyetini, hazır giyim ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren üyeleriyle bir araya getirdi.

2022 yılında Türkiye'de ofis kurarak hazır giyim ve tekstil ürünleri tedarikine başlayan SHEIN'in satın alma ekibi, gerçekleştirilen toplantı ardından GTO üyeleriyle B2B görüşmeleri gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada bu önemli buluşmanın meyvelerini kısa vadede toplayacaklarını ve gerek SHEIN, gerekse GTO üyelerinin kazançlı çıkacağını söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, her iki tarafın da arzu ettiği anlaşmalar ve iş birliklerini sağlayarak ticarete hareketlilik kazandıracaklarını belirtti.

"Gaziantep, SHEIN'e tedarik sağlayan en önemli kentlerden biri olmalı"

Çağın iş modelinin e-ticaret olduğunu vurgulayan Özdurak, "Küresel e-ticaret pazarının en önemli oyuncularından biri de şüphesiz Çin'in bu başarısının ardında da dünyanın en büyük moda perakendecisi olan SHEIN gibi firmalar var. Açıkçası SHEIN gibi bir firmanın Gaziantep'e verdiği önem, iş birliği arzusu ve buraya hedef odaklı gelişi bizleri son derece mutlu etti. Gaziantep gibi hazır giyim ve tekstil sektöründe çok güçlü üretim altyapısına sahip bir kentin, girişimci ruha sahip bir şehrin SHEIN gibi bir firmayla oluşturacağı sinerji doğruyu söylemek gerekirse beni heyecanlandırıyor" dedi.

SHEIN ile gerçekleştirdikleri buluşmanın bilgilendirme toplantısından ziyade direkt hedef odaklı bir program olduğunu ekleyen Özdurak, Gaziantep'in SHEIN'e tedarik sağlayan en önemli kentlerden biri olması gerektiğini söyledi.

"Gaziantep'in büyük potansiyelini görünce bu toplantıyı yapmak istedik"

Özdurak ardından kürsüye gelen ve Gaziantep'in hazır giyim ve tekstil sektörlerinde çok önemli bir noktada olduğunu, bu nedenle de bu organizasyonu düzenlediklerini ifade eden SHEIN Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Sezgin Taşkın, "2022 yılında Türkiye'de ofis açarak operasyonlarımızı çok hızlı bir şekilde büyüttük. Tedarik noktasında sadece İstanbul değil Türkiye'nin tüm şehirlerine önem veriyoruz. Gaziantep de bu şehirlerin başında geliyor. Ekip arkadaşlarımız daha önce Gaziantep'e gelmişti. Bu ziyaretlerde Gaziantep'in büyük potansiyelini görünce bu toplantıyı yapmak istedik" şeklinde konuştu.

Taşkın ayrıca SHEIN'in yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili GTO üyelerini bilgilendiren bir sunum yaptı. Açılış konuşmaları ve soru-cevap bölümünün ardından SHEIN satın alma ekibiyle GTO üyeleri birebir görüşmeler gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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