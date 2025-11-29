Gaziantep Ticaret Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca başkanlığında yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) kasım ayı olağan meclis toplantısının açılışında Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca konuşma yaptı. Toplantının açılışında yaptığı konuşmada GTO Meclis üyelerinin çalışmalarıyla kent ticaretine yön verdiklerini ifade eden GTO Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 40 bini aşkın üyemizi layıkıyla temsil ederek ticari hayatta yaşanan her sorunun çözümünde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Sektörlerin nabzını tutan meslek komitelerinizle birlikte Yönetim Kurulumuzun atacağı adımlara ışık tutuyorsunuz. Gaziantep Ticaret Odası bugün Türkiye'nin en güçlü odalarından biriyse eğer bunun en önemli parçaları Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite üyeleri ile işinin ehli, uzman personel kadrosudur" dedi.

"Çalışmalarımız 3 ödülle taçlandı"

Toplantıda GTO'nun Kasım ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren ve hayata geçirdikleri projelerin ve yürüttükleri çalışmaların 3 ödül kazandığı haberini paylaşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO iştiraki BULLA'nın, İncili Gastronomi Rehberi'nde 4 İnci alarak "Mükemmel" kategorisinde yeniden yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Gaziantep mutfağı yüzeysel tanıtımlarla değil, kalite, ustalık ve emekle temsil edilebilir. Bu başarı da bunun en güçlü göstergesi" dedi.

GTO'nun bir diğer ödülünün ise Gaziantep Gastronomi Akademisinin (GAGA) profesyonel aşçılık eğitimi öğrencilerinden geldiğini aktaran Başkan Yıldırım, "Kayseri'de düzenlenen yarışmada GAGA'da eğitim verdiğimiz iki öğrencimiz, profesyonel şeflerle yarışarak kendi kategorilerinde ikincilik elde etti. Bu, hem genç yeteneklerimizin seviyesini hem de GAGA'nın güçlü eğitim altyapısını ve çalışmalarının kalitesini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Kasım ayında bizleri gururlandıran bir ödül de İstasyon Gaziantep projemize Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen 'Toplumsal Fayda Ödülleri'nden geldi. Toplumsal Fayda Oluşturan Yerel Çalışmalar kategorisinde İstasyon Gaziantep Modeli ödül aldı. Tüm bu başarılar, hem iştiraklerimizin hem de projelerimizin kalite standardını ve vizyonunu açıkça ortaya koyuyor. Ben bu başarılarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İşletmelerimiz maliyet enflasyonuyla karşı karşıya"

Konuşmasının devamında işletmelerin asıl karşı karşıya olduğu enflasyonun maliyet enflasyonu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Ekonomide istikrar ve sağlıklı büyüme için en önemli unsur öngörülebilirliktir. Mevcut enflasyonist ortamda işletmelerimizin öngörüden uzaklaşıyor. Reel sektör maruz kaldığı maliyet baskısı karşısında ihtiyacı olan ürün veya ham maddeyi, fiyatı artacak endişesiyle erken tedarik ediyor. Çünkü işletimlerimizin maruz kaldığı enflasyon maliyet enflasyonu" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, üretimin, ihracatın ve istihdamın sürdürülebilirliği adına bir dizi yapısal adımın hızla atılmasının reel sektör açısından son derece değerli dolduğunu vurgulayarak, "Kamuda tasarrufun etkin şekilde güçlendirilmesi, dengeli ve sürdürülebilir bir kur politikasının izlenmesi, üretim maliyetlerini azaltacak reformların hayata geçirilmesi, hukukun üstünlüğü ve liyakat ilkesinin ekonomik yönetimde temel alınması. Tüm bu adımlar Türkiye ekonomisinin güven, istikrar ve öngörülebilirlik zemininde ilerlemesi için kritik önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Otellerde düzenlenen alışveriş etkinlikleri sektöre zarar veriyor

Otellerde düzenlenen alışveriş etkinliklerinin zorlu günler geçiren sektör temsilcileri için haksız rekabete neden olduğunun da altını çizen Başkan Yıldırım, "Tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörleri emek yoğun yapıları nedeniyle son dönemde en fazla kayıp yaşayan alanlarımızdan oldu. Bu sektörlerimizin yaşadığı maliyet baskısının yanı sıra, bir başka konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Otellerde düzenlenen alışveriş festivalleri. Bu organizasyonlar ne yazık ki kayıtlı esnafımızın, üreticimizin ve perakende işletmelerimizin ticaretine zarar veriyor. Sektörün zaten zorlandığı bir dönemde haksız rekabete yol açan bu uygulamaların gözden geçirilmesi gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP